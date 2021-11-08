 北京回应中俄军舰共同穿越日本海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2021

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北京回应中俄军舰共同穿越日本海峡

中俄联合军演于17日结束后，首次一同穿越日本北部的津轻海峡，引起日本防卫省的高度关注，显示日本与中国及俄罗斯的紧张关系正在升级。中国外交部也对中俄舰队过津轻海峡发出了回应。

Russisch - Chinesisches Marinemanöver

中俄两国17日完成在日本海的联合军演后，首次一同穿越日本北部的津轻海峡。

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日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。

日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？

一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。

（德国之声中文网）中俄海军军舰共同穿越日本津轻海峡后，有彭博社记者在本周二（10月29日）中国外交部新闻发布会上指出，台湾海峡与津轻海峡均为合法国际水域，军舰可以过航。此次中俄军舰穿越日本海峡。不过中方此前曾表示外国军舰过航台湾海峡性质恶劣，提问中方这两次穿越海峡有何区别。外交部发言人办公室援引外交部发言人汪文斌回应道，是谁在炫耀武力、滋事挑衅，是谁打着“航行自由”的幌子搞军事威慑、破坏地区和平稳定，国际社会看得清清楚楚。

中国官媒《环球时报》一篇社评指出，津轻海峡地区的局势高度稳定，其两侧没有纷争、也无对立的任何隐患。台湾海峡则是当今世界政治和军事最紧张的地区之一，两岸处于分裂和反分裂的激烈斗争中。

日本政府周二（10月19日）表示，由中国海军和俄罗斯海军组成的共10艘舰艇18日上午8点穿越了分隔日本本州岛和北海道之间的津轻海峡，由日本海向东驶往太平洋。这是日本首度发现中俄军舰同时通过这道海峡。

中国与俄罗斯10月14日至10月17日间在日本海举行联合军演。两国正加强外交与军事关係，双方都跟西方关係交恶。

津轻海峡最窄之处为19.5公里。虽然日本法定领海宽度为12海里（22公里），但日本政府以法律附件方式把海峡领海宽度定为3海里（5.6公里），因此海峡中间的水域仍属公海，中俄舰队通过津轻海峡并不违反国际法、也没有侵犯日本领海。《环球时报》指出，津轻海峡在日本本州岛与北海道岛之间，宽度24公里到40公里。为了方便美国军舰通过，日本将其在这一水域的领海从12海里缩减为3海里，将海峡的中间部分辟为国际水域，各国船只、包括军舰都可无害通过。

「政府正密切关注中国和俄罗斯海军舰艇在日本周边的活动，」内阁官房副长官矶崎仁彦在周二的例行新闻发布会上表示，「我们将尽最大努力，继续监控日本周边水域和空域的活动。」

在中俄舰队联合穿越津轻海峡前，中国解放军军舰曾在2017年穿过此海峡，中国海警公务船也曾在2017年靠近此海域。

另外，《日本产经新闻》报导，中俄两国空军在前年7月和去年12月也曾两次联合飞越日本海上空，以加强在日本海的军事存在。

中俄对日行动频繁

中国官媒《环球时报》报导，中俄海军在完成「海上联合-2021」演习后，组织了一次「联合战略巡弋」，军事专家宋忠平并研判「中俄舰队可能绕行日本一周」、藉以体现「中俄在维护地区和平稳定方面具有高度的政治和军事互信」。

Japan | Fumio Kishida - Wahl zum Parteivorsitzenden der LDP

岸田文雄出任日本首相不久，俄罗斯副总理旋即登上日俄争议岛屿，引起日方强烈抗议。

日本长期以来与中俄两国皆有领土上的纠纷。东京与北京在东海上针对钓鱼台群岛（日本称尖阁诸岛）有主权争议、东京与莫斯科在北海道附近的南千岛群岛（日本称北方四岛）上也有主权争议。俄罗斯目前实际上在管辖南千岛群岛。

日本《东京新闻》报导，俄罗斯副总理兼政府办公厅主任格里戈连科（Dmitry Grigorenko）和副总理胡斯努林（Marat Khusnullin）15日登上了南千岛群岛中的择捉岛。这也是岸田文雄出任日本首相后，俄罗斯政要首次登上这座争议群岛。

（综合报导）

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