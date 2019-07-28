北京喊停大陆居民赴台个人游

（德国之声中文网）中国文化和旅游部周三（7月31日）在其官网发布了《海峡两岸旅游交流协会关于暂停大陆居民赴台个人游试点的公告》，称"鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。"

据路透社援引中国国旅一名负责人称，在8月1日前拿到自由行个人游签注的大陆游客，依旧可以按照原计划赴台，之后则只能选择参加组团赴台。

上海春秋国旅的组团负责人也对路透社说，了解该通知，“今天是申请自由行个人游签注的最后一天”。

“香港不能去，台湾不让去”

针对暂停大陆居民赴台游的新闻，很多微博网友表示“支持祖国”，不过也有不少网友表示遗憾，称“本来正想去”，或者“香港不能去，台湾不让去”。还有网友不认同这种做法，评论说：“这种招数用多了只会适得其反。”

一位网友在微信上讽刺地写道，“权力太随意，严重伤害了47个城市户籍人口的感情”。

新闻人安替在推特上写道：“台湾自由行说停止就停止，那么香港自由行呢、欧美自由行呢？”

两岸关系的回暖与遇冷

直至2014年，北京和台北一直没有进行官方正式层面上的交流。2008年马英九当选台湾总统后，两岸关系回暖。

2008年，台湾开放大陆赴台团体游。2011年，台湾正式启动大陆游客赴台个人游。迄今，一共开放了47个城市。

随着自由行的开放，台湾成为颇受中国大陆游客青睐的旅游目的地。据台媒报道，目前赴台旅游的大陆游客中，组团与自由行旅客各占一半，去年分别是130万和140万人次。

然而据台湾交通部观光局统计，蔡英文上台后，赴台观光的中国大陆游客人数锐减。2015年中国大陆游客赴台人数达到峰值，当年有大约400万大陆观光客来到台湾岛。然而从2016年5月民进党执政以来，两岸关系紧张，陆客赴台观光人数下滑。

不过今年以来，大陆游客赴台旅游再度升温，据台湾交通部观光局统计，今年上半年陆客来台人数达167万人次，较去年同期成长近3成。