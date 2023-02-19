 北京否认对俄军援 泽连斯基对中国喊话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2023

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时政风云

北京否认对俄军援 泽连斯基对中国喊话

在参加了慕尼黑安全会议后，王毅飞往莫斯科进行访问。他此前在慕尼黑高调宣布，中国将就缓和乌克兰冲突正式提出和平建议。与此同时，乌克兰总统泽连斯基则警告说，如果中国军援俄罗斯，就会爆发世界大战。

对王毅的莫斯科之行，中俄双方都守口如瓶

对王毅的莫斯科之行，中俄双方都守口如瓶

(德国之声中文网) 中共中央政治局委员、外办主任王毅周一（2月20日）抵达莫斯科访问。俄罗斯媒体报道称，王毅此行的主要目的是试探摸底俄乌和谈的可能性。《生意人报》援引俄外交圈消息人士称王毅旨在"扩大北京在解决乌克兰问题中的作用"。

中国和俄罗斯外交部对王毅此行均未发布任何消息。王毅此前在参加慕尼黑安全会议期间宣布，中国将在2月24日--即俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，发布一个调停冲突的和平建议，作为中国政治解决乌克兰危机的立场说明文件。

王毅18日在出席慕安会期间，还会见了乌克兰外交部长库列巴，强调中国不愿见到乌克兰危机扩大，中方在乌克兰问题上"始终站在和平一边"，并称乌克兰为"战略伙伴"。库列巴则表示乌克兰重视中国的国际地位和影响力，以及中方在政治解决危机上的立场，过去一年，"乌克兰与中国一直保持沟通"，期待中方接下来能继续"发挥建设性作用"。

王毅在慕尼黑会晤了欧洲多国的外交领导人（图：德国外长贝尔博克）

王毅在慕尼黑会晤了欧洲多国的外交领导人（图：德国外长贝尔博克）

泽连斯基与北京通话

据意大利媒体报道，乌克兰总统泽连斯基近日与中国领导层通话，请求北京不要"向俄罗斯提供任何支持"。泽连斯基在接受意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）采访时称，"我希望，北京政府能秉持务实的立场，否则就是冒引发第三次世界大战的风险--这一点我们都很清楚"。他还表示，乌克兰同中国一直保持着"非常好的关系"，让这一关系不致恶化，符合各方的利益。泽连斯基并未透露与中方哪位领导人接触。

在接受意大利《共和报》、德国《世界报》、法国《费加罗报》等多家欧洲媒体联合采访时，泽连斯基进一步明确指出，确保中国不支持俄罗斯战争行动对乌方而言非常重要。“实际上，我更希望中国能站在我们这一边，但是目前这不太可能。不过我认为中国现在有机会对当前状况进行务实的评估：要是中国真的和俄罗斯结盟了，就会爆发世界大战。我认为，中国是明白这一点的。”在访谈中，泽连斯基还提到了90年代签署的《布达佩斯备忘录》，指出中国当年也签字承诺保障乌克兰的领土完整。他认为，鉴于俄军控制了乌方的核电站，中国方面首先应当在保障核安全方面与欧美共同发挥作用，“这不仅仅牵涉到保障乌克兰的安全，也是为全世界的安全着想。所以中国不能像现在这样只是简单地保持中立。”泽连斯基同时还指出，目前他并没有看到任何中国军援俄罗斯的迹象。

虽然中国被视为俄罗斯最重要的支持方，但迄今为止，北京尚未向俄罗斯提供任何军事方面的支持。但美国担心，这一情况可能发生改变。美国国务卿布林肯上周五在接受美国全国广播公司的采访时说，美国了解到中国正在考虑向俄罗斯提供包括武器在内的军事支持。布林肯强调，虽然中国目前还没有越过界线，向俄国提供致命援助，但美方对其可能性表达"严正关切"。

路透社报道，布林肯在慕尼黑同王毅会面时警告中国，如果中方向俄罗斯入侵乌克兰提供实质援助，"后果将不堪设想"，并将会为中美关系带来严重问题。

中国外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上回应称，"美方没有资格对中方发号施令，我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压"。他说，向战场源源不断提供武器的是美方而不是中方。他还敦促美方"停止甩锅推责，散播虚假信息"。

德国联邦政府发言人则表示，德方没有获知任何中国可能计划军援俄罗斯的信息，但是已经注意到布林肯的言论，并且在“某种程度上担心这可能成为现实”。此前，德国总理肖尔茨在和王毅会谈时曾表示，对中方目前没有向俄罗斯提供杀伤性武器表示赞赏。

（路透社、法新社、时代周报）

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