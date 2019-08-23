北京向WTO起诉美国 解决争端机制身陷危机

（德国之声中文网）中国商务部称，中方将根据世贸组织相关规则，坚定维护自身合法权益，坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。

新一轮惩罚性关税自上周日（9月1日）起实施。

中国商务部称，中方向世贸组织争端解决机制提起对美诉讼，原因是，"美方的征税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识"。今年6月，中国主席习近平和美国总统特朗普在出席日本大阪G20峰会期间曾宣布，双方达成一致，恢复贸易争端谈判。

然而， 就在上周日，美中激烈贸易战进入新一轮，双方互相加征关税。美方对中国进口商品加征15%关税，商品中包括家具、体育服装和用品，以及食品。此后，美方还将继续加税，涉及商品总额3000亿美元。

作为对美方新关税的反应，北京也对总值750亿美元的美国商品分两批加征惩罚性关税，首批同样自上周日起，第二批从12月中旬开始。

特朗普总统一直抱怨美国在对华贸易中出现巨额赤字，指责中国以廉价商品淹没美国市场。近一年半以来，两国互相对巨额进口商品一再加征惩罚性关税。

中国商务部称，在世贸组织争端解决机制（DSB）下提起诉讼。

数月来，该机制本身因美国杯葛行为而处于危机之中。华盛顿拒绝启动该机制上诉机构法官候选人甄选程序。特朗普总统指控该机制滥施权威，损害成员国主权。

若不能在今年年底前任命新法官，上诉机构会因所需法官数量不足而无法工作。

据法新社报道，为能走出这一困境，今年7月，加拿大和欧盟提出一项建议，设置一临时上诉机构，处理贸易争端。

但是，这一建议未能提供如何避免世贸组织争端解决机制本身有可能瘫痪的途径，原因是，这一建议没有其它国家的参与，尤其是包括中国、印度、日本在内的贸易大国。

长期以来，特朗普行政当局抱怨世贸组织的规则对美国不公平。而实际上，美国迄今在世贸组织争讼案中多为赢家。

凝炼/苗子（法新社）