北京向香港外国记协施压 要求取消邀请港独人士

(德国之声中文网) 中国外交部驻港特派员公署周五(8月3日)发表声明强调， "香港是中国人民共和国不可分离的部分，'港独'势力公然宣扬和从事分裂国家的活动，触碰了'一国两制'的底线，严重违反中华人民共和国宪法、香港基本法和香港特区有关法律，损害国家的主权安全和领土完整。"公署还称，"坚决反对任何外部势力为'港独'分子散布谬论提供讲台"。

公署并没有直接回应是否曾派代表前往香港外国记协要求取消邀请。法新社则从知情人士处获悉，外交部驻港公署确曾派人前去施压。

这也是1997年以来，中国外交部方面首次对香港外国记者会提出类似要求。

香港外国记者会方面则表示，定于8月14日的演讲是该组织传统的"午餐会"的一部分，这一活动经常会邀请不同政治立场的人士发表演讲，其中也包括中国官方人士。该会副主席马利特(Victor Mallet)表示，香港外国记者会没有取消陈浩天演讲的计划，"我们坚持新闻自由和信息自由。我们非常愿意倾听来自政治各界的所有人的声音。我们当然也经常邀请中国官员等人士来发表演讲，但也包括他们的反对者。对于所有国家而言，这都一样，不仅仅是对中国。"

陈浩天本人则表示，公署的这一施压说明当局公然压制言论自由，“他们像对待中国一样对待香港，以为新闻也可以被封锁。”

（香港外国记者会将在8月14日提供网络直播）

梁振英将"港独"比作恐怖分子

就在7月17日，香港当局致信香港民族党召集人陈浩天，指警方助理社团事务主任建议引用《社团条例》禁止民族党运作，理由是当局合理地相信有"维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人的权利和自由"的需要。按照相关法规，陈浩天可以在此后21天内(8月7日前)提出申述。如果民族党最终被禁止，就会成为"非法社团"，届时任何人营运甚至捐款都属于违法，最高刑罚入狱2年及罚款5万港元。

香港民族党在2016年3月成立，自称是"香港首个主张香港独立的政党"，其宗旨包括废除香港《基本法》、"建立自由而独立的香港共和国"。召集人陈浩天曾经报名参选立法会但被港府禁止。

香港前特首梁振英周六则通过脸书账号谴责香港外国记者会，认为其邀请陈浩天演讲"如同邀请黑社会头目或恐怖分子"。他认为，言论自由并非绝对，而"港独"就是"绝对和清晰的红线"。

文山/李鱼/(法新社等)