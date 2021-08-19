北京同塔利班频繁互动 邻国们提高警觉

（德国之声中文网）塔利班接管阿富汗政权后，日本和韩国已经关闭了驻喀布尔大使馆，并撤走了外交人员和发展援助人员。过去二十年间，日韩两国对阿富汗的基础设施建设提供了大量的援助。

2001年至今，日本为阿富汗重建提供了68亿美元。按照原计划，2021至2024年间，日本还将向阿富汗提供七亿两千万美元，不过，鉴于当前的局势发展，这笔款项很有可能会被冻结。

韩国方面仅在2018年就向阿富汗受威胁的妇女儿童提供了220万美元专项资金。这笔专款大部分是韩国基督教会募集而来的。

日韩两国目前正在密切关注中国政府和塔利班政权的互动。因为日韩两国暂停在阿发展援助项目的同时，外界认为北京的态度是实际上已经承认了塔利班对阿富汗正权的接管。

北京和塔利班加强互动

一名中国政府代表表示，塔利班将在阿富汗打造有利于长久和平的政治架构，北京"会保持同塔利班的沟通和接触，并愿意在阿富汗和平与重建进程中扮演建设性角色。"

问题的关键在于，北京提供财政支持的目的是否是为了进一步扩大在阿富汗的地缘政治影响力。为了寻求连接印度洋的通道，中国已经同巴基斯坦建立起了密切的关系。而阿富汗也有可能成为中国在中亚的重要盟友。

中阿两国拥有76公里长的共同边界。专家们怀疑，中国会努力去填补国际社会暂停阿富汗重建所产生的真空。

2020年中国向阿富汗运送医疗用品以抗击新冠疫情

东京天普大学政治学教授村上博美对德国之声表示："第一时间承认塔利班政府，对中国来说将是一个大胆的步骤，因为这对国际社会而言是一个挑战。"她表示，过去几年当中，北京通过其援助项目，在亚太地区扩展了政治军事影响力。"这一运作模式，很有可能也会被用在阿富汗。"

不同于北京的是，日韩两国因长期对塔利班持批评态度，因而并不受喀布尔新政权的欢迎。今年五月，日本外相曾严厉谴责塔利班对喀布尔一所学校的恐怖袭击，这场袭击造成多名女童丧生。

村上博美说："东京会静观事态发展，观察其他国家如何同塔利班政权打交道。" 她表示，日本不同于中国，日本的发展援助计划不会同战略目标挂钩。

她表示，日本撤出大使馆和救援组织后，大量农业和基建领域的援助项目将很难继续进行。

东京国际基督教大学的国际关系教授纳吉（ Stephen Nagy）也表示:"如果塔利班剥夺妇女和女童接受教育的权利，限制她们的自由，那么日本和韩国就会停止对该国的援助，将资金投往其他国家。"

八月初，韩国外交部就曾对此做过明确表态。赫拉特联合国驻地遭遇袭击后，韩国外交部发表声明称，"应从战争罪行角度，对赫拉特及其他暴力事件展开调查。"

人们哀悼在阿富汗被枪杀的日本医生中村哲

这份声明中写道："在践踏人权的问题上，塔利班必须停止撒谎。塔利班必须接受国际法准则，并将其内部践踏人权的当事人绳之以法。"

在阿富汗从事发展援助工作是非常危险的事情。2019年，"日本和平医疗团"负责人中村哲在贾拉拉巴德附近遭枪杀。他生前为阿富汗民众完成了一系列水渠灌溉工程。一般认为，塔利班是杀害中村哲的幕后元凶。

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