 北京取消新年庙会  湖北继续“封城”

（德国之声中文网）在新型病毒导致数百人受感染并从湖北首府武汉继续扩散的背景下，湖北省又有3城市宣布实施旅游管制。据黄冈和鄂州市政府网站上刊登的告示，这两个城市分别从当地时间1月23日24时和11时20分起，公交、长途客运暂停服务，城铁站、火车站离开市区通道暂时关闭；较小些的赤壁市亦宣布自午夜起暂停公交运输服务。此外，湖北省仙桃市以及枝江市也宣布对交通实施管制。

眼下正是十万、百万人急着上路，赶在周末前返回家乡，与家人共度春节之时。当局采取“封城”措施意在防止这一潜在的致命病毒继续传播。据官方提供的数字，至1月22日，已有17人死于该病毒，另有620人被感染。总部位于日内瓦的世界卫生组织昨、今两天召开专家委员会紧急会议，磋商是否将武汉肺炎疫情宣布为国际公共卫生紧急事件。

有报道说，鉴于医院人满为患，很多武汉患者无法就医，因此，实际感染数字可能会高得多。

媒体：患者众多 医院难以招架

据中国中央电视台报道，1100万人口的武汉市的机场和火车站已经关闭，长途汽车站、地铁和渡轮口岸也暂停运营。

当局采取这些措施正是世界上最大规模的年度人员流动大潮——“春运”高峰之际。这一人员流动潮加大了遏制疫情努力的困难。

本周，武汉当局在机场、火车站和汽车站安装了红外测试温度装置，并称每天都对公共交通工具做消毒处理。不过，面对庞大的求医人数，卫生当局有可能难以招架。

《南华早报》报道说，在武汉协和医院，一个大夫要给包括有可疑症状者在内的数百人听诊。病人对该报说，医院方面已力不从心，他们被打发回家。

凝炼/苗子（德新社）

