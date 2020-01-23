  北京取消新年庙会  湖北继续“封城” | 科技环境 | DW | 23.01.2020

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科技环境

 北京取消新年庙会  湖北继续“封城”

继武汉后，1月23日，湖北省又有多个城市实施进出人员管制。《北京晚报》等官媒报道，北京决定取消包括庙会在内的大型活动，以预防新型冠状病毒的扩散。

Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China (Getty Images/X. Chu)

汉口火车站

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迄今为止，德国尚未发现”武汉肺炎“病例，但各大医院已经开始采取预备性措施，以便出现紧急情况时，能够及时应对。 (23.01.2020)

世界卫生组织周三就武汉肺炎疫情举行会议，但尚未确定疫情为"国际关注的突发公共卫生事件"。当日上午武汉宣布交通暂时停运，数小时后,黄冈等3个城市也宣布离城城铁和火车通道暂时关闭。 (23.01.2020)

（德国之声中文网）在新型病毒导致数百人受感染并从湖北首府武汉继续扩散的背景下，湖北省又有3城市宣布实施旅游管制。据黄冈和鄂州市政府网站上刊登的告示，这两个城市分别从当地时间1月23日24时和11时20分起，公交、长途客运暂停服务，城铁站、火车站离开市区通道暂时关闭；较小些的赤壁市亦宣布自午夜起暂停公交运输服务。此外，湖北省仙桃市以及枝江市也宣布对交通实施管制。

眼下正是十万、百万人急着上路，赶在周末前返回家乡，与家人共度春节之时。当局采取“封城”措施意在防止这一潜在的致命病毒继续传播。据官方提供的数字，至1月22日，已有17人死于该病毒，另有620人被感染。总部位于日内瓦的世界卫生组织昨、今两天召开专家委员会紧急会议，磋商是否将武汉肺炎疫情宣布为国际公共卫生紧急事件。

有报道说，鉴于医院人满为患，很多武汉患者无法就医，因此，实际感染数字可能会高得多。

媒体：患者众多 医院难以招架

据中国中央电视台报道，1100万人口的武汉市的机场和火车站已经关闭，长途汽车站、地铁和渡轮口岸也暂停运营。

当局采取这些措施正是世界上最大规模的年度人员流动大潮——“春运”高峰之际。这一人员流动潮加大了遏制疫情努力的困难。

本周，武汉当局在机场、火车站和汽车站安装了红外测试温度装置，并称每天都对公共交通工具做消毒处理。不过，面对庞大的求医人数，卫生当局有可能难以招架。

《南华早报》报道说，在武汉协和医院，一个大夫要给包括有可疑症状者在内的数百人听诊。病人对该报说，医院方面已力不从心，他们被打发回家。

 

凝炼/苗子（德新社）
 

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