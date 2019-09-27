 北京发表白皮书：中国没有共产党会崩解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2019

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时政风云

北京发表白皮书：中国没有共产党会崩解

中国政府将在10月1日举行建政70周年盛大庆祝活动。中国国务院抢在9月27日发布《新时代的中国与世界》白皮书，希望增进国际社会对中国发展的理解。

BdtD China Zhengzhou Universität Choreographie 70 Jahre VR China (imago images/ZUMA Press)

图为河南郑州大学超过万名学生为庆祝中共建政70周年摆出的合唱阵式。

(德国之声中文网) 在中共建政70周年纪念日前，中国政府周五(9月27日)发布政策白皮书。内容强调，中国需要共产党坚强有力的统一领导，否则中国将「分裂和解体」。

白皮书写道:「70年来，中国发展之所以成功，最根本在于中国共产党的领导。中国体量巨大、国情复杂，治理难度世所罕见，没有集中统一、坚强有力的领导力量，中国将走向分裂和解体，给世界带来灾难。」

长期以来，中国当局为解决问题，例如在1989年镇压北京的民主运动，总是辩护说是为了维持国家稳定。法新社报导，现任国家主席习近平在2012年末以强人姿态上任后，进一步加强了党的统治，并镇压了可能挑战权威的人。

习近平也持续推动中国这个全球第二大经济体的军事现代化，也因此挑动周边国家的不安。然而白皮书提到，「中国不『输入』外国模式，也不『输出』中国模式，不会要求别国『复制』中国的做法」，强调中国「以发展促进和平」、「不追逐霸权」。

白皮书甚至说：「中华民族的血液里没有侵略他人、称霸世界的基因。近代以来，中国饱受列强欺凌，对战争和动荡带来的苦难刻骨铭心，绝不会将曾经遭受的苦难强加给其他民族。」

Handelskonflikt China-USA (picture-alliance/dpa/S. Walsh)

联合国秘书长警告，若中美争端不解，世界可能分裂为以这两国为首的阵营。

不确定的年代

目前中国正处于不确定的年代，除了陷入与美国的激烈贸易战，也面临着包括经济放缓，以及在香港的反政府抗议活动等挑战。

白皮书内容提到：「任何国家不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。」

在谈到与华盛顿的贸易争端时，白皮书内容强调，「以贸易战相威胁，不断加征关税的做法无益于问题解决」，也说「中国是一个成熟的经济体，工业体系完备、产业链条完整、市场空间广阔、经济发展势头强劲，绝不会被贸易战打垮削弱」。

谈到中美关系，白皮书写道：「中国无意挑战美国，也不想取代美国；美国无法左右中国，更不可能阻止中国的发展。遏制打压别国、对外转嫁国内矛盾并不能使美国保持强大。」

俄罗斯、欧盟和发展中国家

白皮书另外提到了中国最大的邻国俄罗斯，表示两国「树立了新型国际关系典范」，强调「互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高」，还说「中俄紧紧站在一起」。提到欧洲时，白皮书说中国支持「欧洲一体化」和「欧盟团结和壮大」，并承诺进一步深化合作，维护多边主义。

白皮书中也花篇幅向「发展中国家」喊话，说他们是「中国和平发展的同路人」，要「构建更加紧密的中非命运共同体」，「共同发展的中拉全面合作伙伴关系」，「面向未来的中阿战略伙伴关系」，「为南南合作注入新动力」，呼吁合作的对象遍及全世界。

Infografik 70 Jahre VR China ZH

中共建政70周年大事记。

夏立民/罗法 (法新社等)

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