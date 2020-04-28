北京发留澳警告 澳总理：不会受胁迫

（德国之声中文网）在澳中紧张关系加剧之下，澳大利亚总理莫里森周四（6月11日）表示，他不会向威胁屈服。



上月，世界卫生大会表决支持对新冠疫情进行独立核查。澳大利亚和欧盟是这项动议的领衔者。



本周二，中国教育部称，应“谨慎选择赴澳或返澳学习”。国际教育是澳大利亚四大出口产业之一，年产值380亿澳元（约合260亿美元）。

莫里森周四向2GB电台表示：“我们是一个开放的贸易国家，但我永远不会用价值观做交易，无论胁迫来自何方。”



近来数周，中国对澳大利亚的牛肉进口实施了禁令，并对其大麦加征关税。



上周，北京还对中国游客赴澳旅游发布“安全提醒”。无论是旅游警告还是留学警告，都以澳大利亚国内“针对亚裔的歧视性事件”为由。



莫里森向3AW电台表示：“那是一派胡言。这是荒谬的说法，是站不住脚的。”



澳大利亚外交与贸易部一名发言人称，已向中国外交部和中国驻堪培拉大使馆就旅行和留学警告提出抗议。澳政府在一份声明中驳斥有关在澳访问或留学不安全的说法。



莫里森向2GB电台表示：“澳大利亚提供世界上最好的教育和旅游产品。中国国民能够选择来澳大利亚，这是他们的决定。我对于我们产品的吸引力很有信心。”



中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上，被问及莫里森最新表态时称，中方发布赴澳旅行提醒和留学预警，是“基于大量事实”，并“奉劝澳方”,“保障在澳大利亚中国公民的安全与权益”。

中国留学生是澳大利亚国际学生的最大群体



澳八校联盟：国际教育被用作“政治棋子”



澳大利亚八大名校联盟Group of Eight表示，国际教育“被用来作政治棋子”。



澳大利亚国立大学校长、前外长毕晓普（Julie Bishop）表示，该校为来自100多个国家的学生提供世界一流的教育。她在一份声明中称：“澳大利亚被认为是世界上最安全的国家之一，堪培拉是其中最安全的城市之一。”



许多国际学生目前因旅行禁令而无法返澳，不过，澳大利亚国际大学称，绝大多数学生仍保留注册，65%的中国留学生身处澳洲。

莫纳什大学副校长加德纳（Margaret Gardner）向ABC广播表示，目前是“中澳外交十分紧张的时期，事实上，各大学和中国留学生成为连带（损害）的一部分”。



中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额每年达2350亿澳元。



中国留学生是澳大利亚国际学生的最大群体，占澳442209名国际学生的37.3%，创造的教育产值约为每年120亿澳元。

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苗子/叶宣（路透社）