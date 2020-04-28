 北京发留澳警告 澳总理：不会受胁迫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2020

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北京发留澳警告 澳总理：不会受胁迫

以澳国内“针对亚裔的歧视性事件”为由，北京对该国发布旅游和留学警告。澳总理莫里森称，不会向威胁屈服。中国外交部发言人称，相关警告乃“基于大量事实”。

Australien Premierminister Scott Morrison (picture-alliance/dpa/AAP/J. Carret)

（资料图片）澳总理莫里森

DW.COM

澳大利亚战略政策研究所的一份报告，分析了中国统一战线系统的组织架构与中国政府如何运用该系统拓展海外影响力。研究发现，北京运用统一战线系统去控制政治代表性与中国内部各族群的发言权。此外，近期中国的海外活动显示，统一战线系统也成为中国海外扩张的利器。 (09.06.2020)

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（德国之声中文网）在澳中紧张关系加剧之下，澳大利亚总理莫里森周四（6月11日）表示，他不会向威胁屈服。


上月，世界卫生大会表决支持对新冠疫情进行独立核查。澳大利亚和欧盟是这项动议的领衔者。


本周二，中国教育部称，应“谨慎选择赴澳或返澳学习”。国际教育是澳大利亚四大出口产业之一，年产值380亿澳元（约合260亿美元）。
莫里森周四向2GB电台表示：“我们是一个开放的贸易国家，但我永远不会用价值观做交易，无论胁迫来自何方。”


近来数周，中国对澳大利亚的牛肉进口实施了禁令，并对其大麦加征关税。


上周，北京还对中国游客赴澳旅游发布“安全提醒”。无论是旅游警告还是留学警告，都以澳大利亚国内“针对亚裔的歧视性事件”为由。


莫里森向3AW电台表示：“那是一派胡言。这是荒谬的说法，是站不住脚的。”


澳大利亚外交与贸易部一名发言人称，已向中国外交部和中国驻堪培拉大使馆就旅行和留学警告提出抗议。澳政府在一份声明中驳斥有关在澳访问或留学不安全的说法。


莫里森向2GB电台表示：“澳大利亚提供世界上最好的教育和旅游产品。中国国民能够选择来澳大利亚，这是他们的决定。我对于我们产品的吸引力很有信心。”


中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上，被问及莫里森最新表态时称，中方发布赴澳旅行提醒和留学预警，是“基于大量事实”，并“奉劝澳方”,“保障在澳大利亚中国公民的安全与权益”。

Australia Perth - Chinesische Studenten (picture-alliance/dpa/H. He)

中国留学生是澳大利亚国际学生的最大群体


澳八校联盟：国际教育被用作“政治棋子”


澳大利亚八大名校联盟Group of Eight表示，国际教育“被用来作政治棋子”。


澳大利亚国立大学校长、前外长毕晓普（Julie Bishop）表示，该校为来自100多个国家的学生提供世界一流的教育。她在一份声明中称：“澳大利亚被认为是世界上最安全的国家之一，堪培拉是其中最安全的城市之一。”


许多国际学生目前因旅行禁令而无法返澳，不过，澳大利亚国际大学称，绝大多数学生仍保留注册，65%的中国留学生身处澳洲。
莫纳什大学副校长加德纳（Margaret Gardner）向ABC广播表示，目前是“中澳外交十分紧张的时期，事实上，各大学和中国留学生成为连带（损害）的一部分”。


中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额每年达2350亿澳元。


中国留学生是澳大利亚国际学生的最大群体，占澳442209名国际学生的37.3%，创造的教育产值约为每年120亿澳元。

观看视频 01:37

撑中国？挺香港？反送中争议蔓延澳洲


苗子/叶宣（路透社）

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