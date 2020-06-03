北京反驳美媒爆料 事件主角世卫拒答

(德国之声中文网) 中国外交部周三6月3日在例行记者会上反驳美联社调查报告，表示「报道与事实严重不符」。

然而，当其发言人赵立坚把中国方面的时间表列出，但该时间表却与美联社调查结果没有矛盾。他也没有提出更多美联社没有提到的关键细节。

他强调:「中国的抗疫行动对全世界公开，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起时间与历史的检验」。

世卫官员周三虽然拒绝回答国际记者关于美联社报告的多次提问，却没有质疑报告的正确性。

政界回应

加拿大总理特鲁多表示，美联社的报道提出了处理疫情的关键问题。他说:「我认为，有关世卫、中国和其他国家的行为，还有很多问题要问。」

几位对中国问题持鹰派观点的英国保守党政客也引用了美联社的报导。

前内阁大臣帕特森 (Owen Paterson)在推特上称，这是一份「令人震惊的报告」。

他指出，中国官方延迟通报基因序列的一周间，英国就多了600人被感染。

日内瓦国际与发展研究所的全球卫生学者苏丽•文 (Suerie Moon)称美联社的报告是一项巨大的公共服务，揭露了1月份发生的事情。她说这表明了中国政府在世卫中影响力甚大。

白宫重申，世卫违反规定与中国合谋掩盖病毒来源，也说中国在病毒刚出现时向世卫组织施压，误导了世界。

关注亚洲问题的美国众议院外交事务小组委员会主席贝拉 (Ami Bera)说，世卫并不完美，这个联合国卫生机构应该更有力地对抗中国等强国。

他说：「我确实认为世卫必须非常小心，不要总是想着跟中国和解。」

报导重点

美联社发现，根据世卫内部会议、文件和采访的录音，中国在新冠病毒爆发的早期阶段出现了重大延误，损害了世卫组织对疾病传播方式的理解。

美联社也发现，中国在3个政府实验室完全破译了病毒基因组后，中国官方一个多星期后才公布病毒基因序列。

而根据美联社获得世卫整个1月份的会议录音显示，世卫在很大程度上被蒙在鼓里，而其对中国的公开表扬很可能是为了哄骗官员们提供更多的信息。

世卫总干事谭德塞多次在公开场合称赞中国应对疫情「令人印象非常深刻，无法用语言来形容」。

世卫在1月30日宣布新状病毒疫情成为全球紧急状态，这是其最高的警戒级别。而包括美国在内的许多西方国家在之前的几个月内都没有为病毒来袭做足准备。

邹宗翰/张慈(美联社)