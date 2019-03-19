 北京反对蔡英文过境夏威夷 美方:按惯例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2019

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时政风云

北京反对蔡英文过境夏威夷 美方:按惯例

中国周四呼吁美国别让台湾总统蔡英文下周从南太平洋出访回程时，在夏威夷作停留。 外交部发言人耿爽表示，中国一直以来都严正反对邦交国替台湾领袖安排类似的转机行程。

China - Außenminister Geng Shuang - PK in Beijing (picture-alliance/newscom/UPI/S. Shaver)

中国周四呼吁美国别让台湾总统蔡英文下周从南太平洋出访回程时，在夏威夷作停留。 外交部发言人耿爽表示，中国一直以来都严正反对邦交国替台湾领袖安排类似的转机行程。

中国周四呼吁美国别让台湾总统蔡英文下周从南太平洋出访回程时，在夏威夷停留。 外交部发言人耿爽表示，中国一直以来都反对邦交国替台湾领袖安排类似的转机行程。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文计划在夏威夷停留一事，再度引起中国严正抗议。 中国周四 (3月21日) 呼吁美国不要因此事向台独势力送出错误讯息。 然而，美国国务院发言人则响应，蔡英文在美转机，与美国长久以来的作法一致。 这么做主要是考虑旅客的安全、舒适、方便及尊严。

她强调蔡英文的转机是非官方的私人行程，而美国在台协会主席莫健 (James Moriarty) 将在夏威夷与她见面。 然而，国务院發言人拒绝针对美国政府同意让台湾购买超过60架F16战机的相关报导做出回应。

蔡英文的出访被视为是要预防台湾剩余的17个邦交国转为与中国建交，而她在出發前发表的谈话中表示，身为台湾总统，她会全力以赴让台湾的努力被看见。 她强调: 「让政务顺利推动，让国家前进在正确的道路上，让台湾持续的在世界舞台上發光發热，都是身为总统必须要做的事情，我会全力以赴。 」

外交部称与所国关系稳定

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Getty Images/S. Yeh)

蔡英文的出访被视为是要预防台湾剩余的17个邦交国转为与中国建交，而她在出發前发表的谈话中表示，身为台湾总统，她会全力以赴让台湾的努力被看见。

路透社周四报导，邦交国所罗门群岛将在下个月举行大选，部分候选人已提出会重新检视与台湾的关系。 外交部次长徐斯俭周四在台湾立法院备询时表示，与所罗门关系目前情况是平稳的，但也强调中国在台湾友邦的操作跟影响从没间断过。

徐斯俭也澄清，此前媒体报导所罗门执政党说要检讨跟台湾邦交关系并不正确。 他说执政党要检讨的是如何使用台湾提供的援助，而非检讨邦交关系。 他也强调本月初与所罗门总理碰面时，总理说选前邦交关系不会有问题，也保证所国新政府上台后，台湾会贯彻我们跟友邦的协助和交往。

杨威廉/夏立民 (路透社)

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