北京单日增8例 顺义区加强封锁

(德国之声中文网) 跟据中国人民网，北京市在12月29日召开第195场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，28日北京市新增7例本地确诊病例以及1例境外输入无症状感染者。

本地确诊病例均为密切接触者，在转往地坛医院前均处于集中隔离状态。其中5例为顺义金马工业园内员工，年龄在28岁至43岁间。北京也针对该工业园区内的公司加强采检，多数均为阴性。此外，顺义区已追踪排查密接者1077人，启用11家酒店进行集中隔离。

面对疫情再起，北京开始采取各项管控措施。市政府新闻发言人徐和建表示，会对21天内有境外旅居史的进京人员加强管控和健康监测。当局也全面开展机场人员核酸检测。

路透社引用北京市官员在新闻发布会上的说法，至今，已有6个村庄、3栋建筑和1个工业区都在被封锁的区域之列。

虽然与6月和7月相比，北京的新病例数量不多，但市政当局已经加强了控制冠状病毒的措施，冠状病毒已经在三个地区浮出水面，这些地区的数十万居民已经接受了检测。

北京市政府表示，已取消庙会、体育赛事等大型集会，控制年会等线下活动的规模，并将增加地铁系统的车厢数量，以分散乘客，并将景区和娱乐场所的上座率限制在容量的75%。

除此之外，现场音乐活动被取消，元旦灯光秀也被叫停。从小学到著名的清华大学等教育机构都禁止外人不必要的进入。

根据人民网，北京市教委表示，会坚决杜绝师生带病上岗和上课，寒假期间各学校不安排线上教学活动，「不得组织任何形式的集体补课」，并会封闭管理校园。

路透社报导，北京呼吁居民在假期期间留在家中，延庆区官员更使用扩音器宣传，建议居民不要外出旅遊。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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