 北京单日增8例 顺义区加强封锁 | 科技环境 | DW | 30.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

北京单日增8例 顺义区加强封锁

自12月18日发现首例新冠确诊病例以来，北京市至今共报告16例感染病例，3例无症状病例。大部分病例发生在顺义，这个地方现在也已禁止快递员进入居民院落。

Coronavirus China Mädchen mit Plastikflasche als Gesichtsschutz

2020年1月30日，在中国北京首都机场，一名中国女孩戴着一个塑料瓶作为临时自制的防护用品和防护口罩，等待办理登机手续。

DW.COM

在近日出现多例新冠感染病例之后，北京各区进入“紧急状态”。在出现感染病例的顺义区，80万民众全体接受核酸检测。 鉴于元旦和春节将至，人员流动增加，北京疾控中心呼吁民众留京过节。

春运将从明年1月28日开始，至3月8日结束，共计40天，外界关注中国当局会否限制春运人流。

(德国之声中文网) 跟据中国人民网，北京市在12月29日召开第195场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，28日北京市新增7例本地确诊病例以及1例境外输入无症状感染者。

本地确诊病例均为密切接触者，在转往地坛医院前均处于集中隔离状态。其中5例为顺义金马工业园内员工，年龄在28岁至43岁间。北京也针对该工业园区内的公司加强采检，多数均为阴性。此外，顺义区已追踪排查密接者1077人，启用11家酒店进行集中隔离。

面对疫情再起，北京开始采取各项管控措施。市政府新闻发言人徐和建表示，会对21天内有境外旅居史的进京人员加强管控和健康监测。当局也全面开展机场人员核酸检测。

路透社引用北京市官员在新闻发布会上的说法，至今，已有6个村庄、3栋建筑和1个工业区都在被封锁的区域之列。

虽然与6月和7月相比，北京的新病例数量不多，但市政当局已经加强了控制冠状病毒的措施，冠状病毒已经在三个地区浮出水面，这些地区的数十万居民已经接受了检测。

北京市政府表示，已取消庙会、体育赛事等大型集会，控制年会等线下活动的规模，并将增加地铁系统的车厢数量，以分散乘客，并将景区和娱乐场所的上座率限制在容量的75%。

China Vierhunderttausende Schüler gehen wieder zur Schule in Peking

北京小学和部分中学的学生也将在下月提前两周开始放寒假，这是2月中旬农历新年前的出行高峰期。

除此之外，现场音乐活动被取消，元旦灯光秀也被叫停。从小学到著名的清华大学等教育机构都禁止外人不必要的进入。

根据人民网，北京市教委表示，会坚决杜绝师生带病上岗和上课，寒假期间各学校不安排线上教学活动，「不得组织任何形式的集体补课」，并会封闭管理校园。

路透社报导，北京呼吁居民在假期期间留在家中，延庆区官员更使用扩音器宣传，建议居民不要外出旅遊。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

相关内容

China Peking Weihnachtsbaum Covid-19 Alarm

出现多点零星病例 北京进入“紧急状态”  27.12.2020

在近日出现多例新冠感染病例之后，北京各区进入“紧急状态”。在出现感染病例的顺义区，80万民众全体接受核酸检测。 鉴于元旦和春节将至，人员流动增加，北京疾控中心呼吁民众留京过节。

Coronavirus - Impfbeginn Sachsen-Anhalt: 101 Jahre alte Heimbewohnerin wird geimpft

德国启动疫苗接种 变种新冠病毒蔓延 27.12.2020

101岁老奶奶成为德国接种新冠疫苗的第一人。德国卫生部长斯潘表示，希望至明年夏天能具备为全民提供疫苗的能力。与此同时，在英国发现的变种新冠疫苗已传至多国。中国也在加强戒备，对北京等地出现的零星病例实施严格防控。

China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

墙外文摘：新冠疫苗来源地有多重要？ 27.12.2020

 “买国产车还是进口车你们都能鉴别，为什么一到疫苗就鉴别不了呢？” 有评论引述上海防疫专家张文宏的话，反驳香港特首林郑月娥不要“政治化”疫苗来源地的说法。

广告

经济纵横

Symbolbild EU - China

独家：欧中投资协议内容曝光

德国之声取得欧盟委员会内部文件，带您一窥欧中投资协议内容，也请专家分析欧中投资协议的利弊。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  