北京加强打压公民社会 中国与民主化越来越远

(德国之声中文网) 为了纪念六四31周年，全球各地的中国民运人士自上个月底便陆续发起纪念活动。而受到新冠疫情的影响，大多数活动或研讨会都被迫以网路的方式进行。然而，有两名异议人士在参与了5月31日於网路上举办的「六四31周年」纪念会後，便因在会中发言而被当地警方带走。

曾在1989年参与了天安门广场大学生绝食团的陈云飞在5月31日的纪念会上发言後，当晚便被四川当地警方带走後，与外界失联至今。另外，当晚也以六四北京市民代表身份参与纪念会的董盛坤也因在会中发言，目前也在传出被抓捕後下落不明。

实际上，中国政府过去一年对公民社会进行了多起抓捕，其中以去年底的「1226大抓捕」最引人关注。参与了在厦门举办的私人聚会的多名人权律师与异议人士到目前为止都呈现被消失的状态。在中国政府对公民社会展开前所未有的高强度打压之时，不少海外的专家与民运人士都认为，现在的中国距离他们31年前的理想已越来越远。

中国人权律师滕彪向德国之声表示，过去一年来，中国政府对民间的控制越来越加剧，不论是对维权人士与异议人士的抓捕与判刑，或是针对人民日常的控制跟网络的封锁，中国政府展现了对人权与自由的全面压制。他说：「即便没有新冠疫情，我们仍能看到这个趋势。新冠疫情加剧了这个趋势，让中国政府利用疫情进一步缩紧对民间的控制，透过各种高科技来追踪中国人民。」

在六四学运期间组建了天安门广场「学运之声」广播台的人道中国主席周锋锁认为，中国共产党并非自从习近平上台後，才开始透过高压方式来加强对公民社会的打压。他说，事实上，中国共产党的手法从31年前至今都是一致的。

周锋锁告诉德国之声：「89年时，中共可以在举世瞩目之下，坦克上街，用25万军队入侵北京。它们什麽事都干得出来，如果国际社会忽略这点是愚蠢的。从邓小平丶江泽民到胡锦涛，他们在这点上的作法都是一样的。很多人把这点归在习近平，但这是不对的。」

习近平上台後的「加速主义」

周锋锁指出，与过往不同的是，习近平上台後，各界目睹到的是他循着中国共产党一贯的路线在推行「加速主义」。他认为，改变的不是中共的轨道，而是中共的实力与自信。他向德国之声表示：「习近平表现出的是蛮横与扩张。他在中国内部扩张共产党的权力，让权力入侵到中国人民的每个部分。对外来说，香港成为一个战争前沿，但是中共的势力扩张不会停止於香港。这是一个很重要的发展，」

周锋锁认为，过去一年中共的行径显示，这个政权最大的资本与优势是透过蛮横丶不讲理与运用武力的方式来解决一切问题。他表示，对中共来说，中国人民是被当作「随时可以废弃的人」。

他告诉德国之声：「1989年後，中国人民接受了这个政权，但中共的治理方式，也导致今年在新冠疫情爆发初期，武汉许多人因政府的封城而丧命。」

滕彪则指出， 虽然中国政府对公民社会的打压持续加剧，但民间仍有一些人坚持进行抗争。他提到，中国仍有公民记者想报导真相，也有人权律师或NGO工作者在这种艰难的环境下，努力开展工作。他告诉德国之声：「打压的加剧导致这些人面对的风险大大提高，他们能发挥的空间也瞬间缩紧。这种趋势会让民间抗争越来越艰难，对整个中国社会发展是非常不利的。」

中国离民主化越来越远

31年前的六四学运中的一大诉求，便是期望能在中国推动民主化，而31年後的今天再次审视中国公民社会的现状，周锋锁与滕彪都认为中国与民主化的目标是渐行渐远了。滕彪向德国之声表示，中国政府对社会的控制使整个国家离自由民主的体制越来越远。他说：「习近平2018年修改宪法，取消国家主席任期制度，并在新疆透过再教育营大规模关押维吾尔人。我认为这都说明中国离民主是渐行渐远。」

周锋锁则说现在中国公民社会的情况肯定是处於低潮。所以即便有理想的人想保持乐观，他认为他们都只能保持长期乐观。尽管对中国内部发展不抱持乐观态度，周锋锁认为，只要中国国内与海外还有人坚持抵抗的意志的话，中国的未来迈向民主化仍有希望。

他告诉德国之声：「在国内还是有许多人愿意继续坚持，即使在这麽黑暗的情况下。很多人想从海外回到中国，从内部去改变中国。必须有人走这种路，对我们来说，维护做人的尊严是一个光荣的使命。」

三个关键情势可能牵动中国政局

尽管中国透过高科技极权统治来巩固势力，但縢彪认为，仍有三个情势改变可能牵动到中国的政局发展。他说，中国经济目前面临的问题越来越大，而一旦经济出现危机，这个变化对政治与社会的影响应该非常显着。

他向德国之声表示：「中国政府对外越来越有挑衅意味，而这使一些西方国家开始调整对中国的政策，这也会对中国的政治变化产生影响。另外就是虽然中共的打压很残酷，但民间争取民主自由的力量却未被轻易消灭。我认为这股力量也会影响中国的政治版图。」

縢彪指出，在中国政府大量仰赖高科技极权统治的情况下，信息与社会都受到严密监控，这也使中共的宣传与洗脑变得更有效，导致越来越多中国人不支持民间抗争。他告诉德国之声：「如果没有其他力量与中国官方对立的话，那民间是没有什麽希望的。」

滕彪以现在香港的情况为例，表示香港的法治丶自由与公民社会过去一年来越来越被中国政府摧毁，上个月底出台的「港版国安法」也加速了这个进程。他表示，虽然香港民众不断反抗，在过程中也获得国际社会的支持，但中国政府一意孤行的想夺走香港的基本法制，他认为，这种作法「彻底熄灭香港民主的希望，并撕毁一国两制的承诺」。

他向德国之声表示：「香港很难靠自身力量完成捍卫自由法治的使命，所以一定要靠国际社会，尤其是西方重要的民主国家。如果没有国际社会的强力介入，那香港的前途是非常灰暗的。」