北京加强对港独台独的监视

（德国之声中文网）据路透社报道，今年1月，亲中国的两家报纸《文汇报》和《大公报》详细报道了包括港独组织"学生动源"召集人钟翰林在内的一些香港积极分子在台湾的具体行程以及他们都和哪些人见过面。

台湾当局调查发现，这两家报纸采用了"不合法"的行动，其中包括带有攻击性的监视以及散布"虚假新闻"。台湾官方表示，如果这两家媒体不能拿出"具有说服力的理由"为记者在台湾的行为做出辩护，那么这些记者未来3年内将被禁止入台。

当时台总统府发言人还表示，"对于《大公报》涉嫌以跟监手法，捏造情节、制作假新闻、意图误导舆论，给予强烈谴责"。

路透社对《文汇报》和《大公报》发表的文章进行分析发现，至少25名反北京政府和独立派人士遭到密切监视。过去3年，这两家香港媒体的记者对这些人进行偷拍并报道他们的私人活动。

《大公报》和《文汇报》都没有对路透社发出的问询做出回应。

这些态度明显亲北京的报纸被认为会密切关注令北京政府不快的活动人士的行踪。

香港活动人士表示，这些报道已经对他们形成了骚扰，例如他们在海外旅行的时候也不断遭到监视，他们的日常生活、工作、平日的出行都被详细地报道出来。

台湾陆委会发言人邱垂正提到香港两家报纸的报道时说："这显然是外部势力为了恐吓一些人而采取的干涉行为。"

邱垂正补充说，这些报道引起人们对"中国和香港情报组织活动"的担忧，这其中就包括为亲北京媒体工作的工作人员。

北京的担忧

美中经济安全审查委员会去年11月公布的一份年度报告指出，2016年蔡英文上台以来，北京开始担心香港和台湾的"分裂势力""相互勾结"。

台湾政府安全圈内匿名人士称，"北京动用一切手段阻止这种情况出现。"

专门研究台湾和香港公民运动的台湾中央研究院学者吴介民向路透社表示，2016年下半年他原本计划去香港参加一场学术会议，但是被海关阻止入境。

他说："北京非常担心（港台）两地交流思想。如果民间社会的思想不会受到阻碍，那么民间社会的力量就会大大加强。"

洪沙/苗子 （路透社）