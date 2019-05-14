北京力挺 《逃犯条例》修订 民阵发起新抗议

（德国之声中文网）过去数月，《逃犯条例》修订持续发酵，争议不断。随着国际社会及商会组织的反对声音日渐加强，北京政府开始表态支持。5月20日，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室 (中联办) 主任王志民发出紧急通知，召集逾百名人大代表、省级政协常委等到西环中联办出席重要会议。全国政协施荣怀会后引述王志民，表示中央政府全力支持特区政府修订，并且非常有决心，条例必定要成功通过；另一名政协委员黄英豪表示，听了王志民约1小时45分钟的讲话，感到 "茅塞顿开" 。

继港澳办主任张晓明、中联办主任王志民表态支持后，主管港澳事务的国务院副总理韩正在接见一个香港访京团时表示，特区政府推行《逃犯条例》修订是合宪和彰显法治，中央完全支持特区政府开展有关移交逃犯的法例修订工作，并呼吁香港社会各界支持政府。

另一方面，5月20日，保安局局长李家超表示， 由于条例草案有迫切因素，"迫不得已作艰难决定"，已去信立法会内务委员会，要求立法会在6月12日就修订《逃犯条例》跳过法案委员会，直上大会恢复二读。

消息一公布，继4月28日 13 万人大游行后，民间人权阵线 (民阵) 宣布下月 9 日再发起游行，目标号召 30 万人上街游行反对修例。

中央表态令建制派归队

北京政府相继就特区政府修订《逃犯条例》表态支持，社会有声音质疑是否要迫使建制派归队，就修例投赞成票。而行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪表示，中央表态支持，令一众建制派中对修例有怀疑的人士"归队"，将有助条例在立法会上通过。

另一方面，曾多次表示商界对修例有忧虑的自由党荣誉主席田北俊表示，在现时的形势下，既然说到是『硬任务』，中联办、港澳办也发声，相信建制派届时会全部归队投票赞成，若该党提出的提高适用罪行刑期门坎和设指定追溯期修正案能获通过，将会支持修例。

田北俊在一电台节目上批评泛民阵营早前到访美国，就修订条例约见政界人士，或因此令中联办开腔支持修例，田表示，民主派明知中央"忌讳外国势"，是"好心做坏事"。

直上大会恢复二读

与此同时，修订《逃犯条例》草案直接交上立法会大会恢复二读辩论也旋即引起民主派强烈反弹，担忧往后一些争议性的条例及方案，包括极具争议的23条，也会直上大会。民主派召集人毛孟静谴责政府破坏立法会传统，警告特首林郑月娥要付上极大的政治代价，"随时是政治自杀，遗憾的是林郑月娥要把整个香港、香港人和她陪葬"。公民党郭荣铿批评，林郑月娥当选时，曾承诺不会依靠中联办拉票，如今中联办一开腔，特区政府就不用尊重任何传统和规则，将草案直上大会。郭荣铿表示林郑月娥己完全失去诚信，不配领导政府。

行政长官林郑月娥则强调"直上大会"不会成为先例，因为日后没有可能每条法例都"直上大会"表决。对于政府提出的草案，未能在法案委员会作出讨论，不是理想的做法，她重申这是艰难的决定，称现时立法会面对困局，港府必须采取行动。



林郑月娥在另一记者会上表示，在修例工作后期，有外国政府和外部势力介入，藉修例破坏中央和特区的关系，甚至肆意抨击内地司法与人权制度，中联办和港澳办发表言论是"理所当然"。

林郑月娥、建制派及中央领导已统一口径

香港中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强接受德国之声访问时表示，条例修订的最初动机是什么，是来自林郑月娥？或来自北京政府主导？相信是一个黑箱，不容易下定论，不可以因为副主席韩正已表态支持就可以追溯回事件的本意。相反，蔡子强认为现在结果已很清晰，就是在这阶段，无论林郑月娥、香港的建制派、包括中央领导人都押了上去，相信他们已经统一口径和想法。

蔡子强相信，如果在议会里，所有建制派都归队，政府是拥有足够票数通过条例修订。早一阵子，有不少人认为，来自工商界的建制派议员，他们对逃犯条例抱有懐疑，届时会否投弃权或反对票呢？但到了韩正开了腔，相信工商界议员面对压力也有大，归队的机会也相当高。

国际环境反对声音对特区政府构成压力来源

另一方面，蔡子强强调，变量仍然存在，随着民间动员在升温，是雨伞运动后的复苏，4月28日游行有13万人参与，现在民主派组织民阵6月9号发起另一次希望更多人参与的游行。当然，蔡子强重申，单是人数众多这个因素，也未必对政府构成一种压力。另一种对特区政府的压力来源，除了群众上街示威外，蔡相信是外国政府的声音，现在外国政府纷纷就问题表态，像民主派元老李柱铭今次访美，美国官方也就《逃犯条例》修订持反对态度；而近日有美国国会议员访港，对《逃犯条例》也表现出关注态度。在新的国际政治大格局丶中美争雄之际，究竟国际大环境的反对声音，如何影响《逃犯条例》，暂时还未清晰显现，也是今次与《雨伞运动》的最大分别。蔡子强指出，《雨伞运动》很多市民上街反对，然而当时国际社会似乎没有一个支持的态度及在问题上表态，而今次《逃犯条例》修订便不同，这牵涉他们在香港利益丶包括国民利益，所以他们理值气壮地表态。这个压力会否令到整个事件火上加油，令到北京政府不能退让，还是相反地令北京也有压力，而要去作一些缓和对角的气氛 ? 蔡子强强调这一刻难于作一个结论。

蔡子强认为，修例直上大会表决，当然是立了一个很坏的先例。他强调，保安局局长李加超表示以往有先例是一个误导的说法，那些是紧急立法的，然而今次修例没有紧急意义，因为台湾当局已经声明陈同佳案不会以此条例去处理。

修订条例令特首郑月娥蜜月期告终

随着中央政府表态及主导， 建制派立即归队，社会不少声音认为特首林郑月娥己沦为跛脚政府。蔡子强认为，单是今次事件判断政府从此变跛脚鸭是言之尚早，然而，他多次强调，修订条例令林郑月娥之蜜月期告终。蔡指出，林郑上任初期，有一个高民望，社会气氛较和谐，群众上街示威的数目寥寥可数；另一方面，民主派和她的蜜月期也因为这条修例而经结束，现在泛民已要求林郑月娥下台, 另一方面，4月28日由民阵发起的大游行有13万人参与，创了《雨伞运动》后的新高，林郑月娥过往能够享受到的融洽政治状况不再出现。

观看视频 01:27 分享 直击香港民主、建制派冲突现场 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3ILL3 直击香港民主、建制派冲突现场

另一方面，香港评论员林和立认为，三月初当特首林郑提议这个修订条例，社会上部分舆论仍不确定修订条例到底是中央的命令还是林郑月娥的意思。有些人还在猜测，这是否郑月娥希望籍此要功，现在明显是北京一个硬的任务。所以建制牌、包括当初对修订条例很有保留的商界没办法也一定要全部归队支持。

林和立接受德国之声访问时表示，北京希望今次能顺利通过，为23条作一个好的准备，尽管仍有许多的争拗，包括民阵发起另一场示威游行、民主党在议会上也会有所动作，也包括特首林郑月娥的民望也受打击。林和立表示，中央不惜代价也要通过这一条各方面都反对的引导条例，反映习近平的政策越来越强硬。

林和立认为，引导条例修订和23条只需过半数便可以通过，现在建制派有35名议员，所以今次修订条例在大会通过的机会很大。往下来如果23条立法，争议性将会更大，北京可能不顾程序，一样放上大会让它通过，这个机会还是颇大的。

从林郑月娥的角度来说，这是一条不归路

林和立认为，现在关乎香港前途问题丶重要事项包括一些重要条例的决定权都在北京，所以如果习近平管治越来越强硬，林郑月娥就算不同意，或心里面不高兴也毫无选择，她唯一可以选择的是辞职，然而林和立认为这个可能性是等于零，林指出林郑月娥很有野心去取悦北京，希望成为历史上第一个可以连任的特首，所以配合北京的指示，"从林郑月娥的角度来说，这是一条不归路。"

担心林郑月娥低估形势置香港于险境

民主党立法会议员涂谨申接受德国之声专访，他表示香港正处于危险状态，美方视修例影响国家安全，然而特首林郑月娥的视野太狭窄、警觉性不足，担心林郑月娥低估形势而置香港于险境。

涂谨申表示，在早前访美行程中，从不同层次的美国官员和议员得知，他们视香港《逃犯条例》修订影响美国国家安全，包括商界、资金、人民或士兵。涂谨申表示，美国已将修例提升至威胁国家安全的层次，有议员亦计划重提《香港民主及人权法案》。然而，林郑月娥及建制派议员似乎还不太掌握严重性。在早前两天美国国会美中经济与安全审议委员会(USCC)与立法会民主派和建制派议员闭门会议上，会上有建制派议员还询问对方月于5月初发表的研究报告内容"是否开玩笑"，涂指代表团副主席Robin Cleveland重申，委员会早前发表报告，指香港一旦通过修订会影响美国国家安全的措词是深思熟虑（intentional），没有夸大，并非说笑或恐吓。

美国国会辖下的美中经济与安全审查委员会于5月7 日就特区政府推动《逃犯条例》修订发表研究报告表示，修例对美国国家安全和经济利益构成严重风险，亦会为在香港的85,000名美国国民及1,300间美国企业带来风险。一旦通过修例，将扩大北京在香港的影响力，进一步干预香港事务，加速侵蚀香港的高度自治与自由。

报告又指出，一旦通过修例，有机会违反《美国-香港政策法》多项关键条款，令美国有理据重视审视《美国-香港政策法》（简称：香港政策法）当中提及美港关系的重要元素。

涂谨申指出，美国有法律及先例，或有机会重提《香港民主及人权法案》，有关法案可作一连串制裁，包括对个人，例如拒绝特首林郑月娥、保安局局长李家超、甚至港澳办主任张晓明等人进入美国，或冻结全球财产等。

涂谨申对德国之声坦言，担心香港官员错判香港局势，不知道赌注有多大。"我感到很担心，我们的特首眼界狭窄，还以为人家在说笑，产生灾难性的误判"。