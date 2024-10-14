北京制裁台湾黑熊学院 指其“暴力台独”

旨在培育台湾民众抵抗意识、训练平民抵抗力量的黑熊学院及其创办人沈伯洋、出资人曹兴诚遭到了中国当局的制裁，两人被列入了“台独顽固分子”名单，将遭北京方面“终身追责”。

（德国之声中文网）中国国务院台湾事务办公室发言人陈斌华10月14日对外界表示，对台湾人沈伯洋、曹兴诚及其运营的黑熊学院“实施惩戒”。具体而言，沈伯洋、曹兴诚以及各自家属将被禁止入境中国大陆、香港、澳门，黑熊学院以及两人的关联机构将被限制与大陆的有关组织或个人进行合作，“决不允许其关联企业和金主在大陆谋利”。国台办发言人还强调，依据《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，还将“采取其它一切必要的惩治措施，依法终身追责”。

沈伯洋是国立台北大学犯罪学研究所的副教授，并且在今年初当选为台湾立法会委员（民进党籍）。他从2018年起就开始研究北京当局试图统一台湾的行为，不断就资讯战、认知战、中共渗透行动发出警告。2021年，他和战略学者何澄辉一同创立了推广“台湾全民教育”的黑熊学院，旨在培育台湾民众“北京是台湾之敌”的意识，并让台湾平民具备民防基本知识，从而在战时能保护自身，避免干扰台湾军队、政府等的整体运作。该机构组织的演训活动也会教导民众学习躲避解放军搜索、侦查与追踪解放军，并回报其踪迹。

专访联电前董事长曹兴诚 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台湾著名半导体企业家曹兴诚则是在2022年宣布向黑熊学院捐款6亿元新台币，旨在“3年内训练出300万名积极协助区域防卫的民间勇士，可以和国军战士配合，组成没有漏洞的全民防卫”；同时，曹兴诚还计划提供4亿新台币“训练30万名民间神射手”，从而宣示台湾“全民皆兵、抵抗侵略的决心”。

半导体大佬 早年曾亲中

值得一提的是，曹兴诚早年被认为是亲中人士，甚至在2008年呼吁举行“统一公投”而遭到时任总统陈水扁痛批“台湾投降”。他曾担任董事长的联华电子是仅次于台积电的世界第二大晶圆代工厂，早在二十多年前就前往大陆设厂生产。曹兴诚的转变大约发生在2019年香港“反送中”示威前后，表示对去大陆设厂感到后悔。他此后多次公开抨击“九二共识”，并高调支持“两国论”，认为“中华人民共和国是一个仿冒成国家形式的黑社会组织”。

在10月14日的声明中，中国国台办发言人陈斌华则说，曹兴诚“为黑熊学院从事分裂国家犯罪活动提供巨额资金支持，卖力鼓吹以武拒统、全民皆兵，还投资策动拍摄台独题材影视剧，以各种方式灌输反中谋独的精神毒素。”他还指责沈伯洋、曹兴诚“台独思想顽固、涉独言论嚣张、谋独行径恶劣、肆意倚外抗中，赤裸裸地分裂国家、煽动分裂国家，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益”，呼吁“广大台湾同胞擦亮眼睛，认清台独的极端危险性、危害性，自觉与黑熊学院及沈伯洋、曹兴诚等台独顽固分子划清界限”。

最近几个月，台湾方面多次警告其公民注意前往中国大陆的潜在危险。今年6月，台湾政府提高了前往中国及香港澳门旅游的警告级别，提醒台湾公民绝非必要，不要前往中国。此前北京威胁要惩治“台独顽固分子”，被定罪分裂国家者最高处以死刑。

在沈伯洋、曹兴诚之前，中国国台办已经将苏贞昌、游锡堃、吴钊燮、萧美琴、顾立雄、蔡其昌、柯建铭、林飞帆、陈椒华、王定宇等10人列为“台独顽固分子”。

（综合报道）

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