北京冬奥首遇降雪 多项比赛推迟

（德国之声中文网）据法新社报道，出生于加利福尼亚的中国队选手谷爱凌周日原本将再度冲刺金牌，但是她参加的自由式滑雪坡面障碍技巧的比赛因为天气原因二推迟到周一举行。

此外，高山滑雪项目的女子滑降第二次训练被取消，自由式滑雪女子空中技巧资格赛也被推迟举行。

环保人士认为，冬奥会在北京这样一个干旱缺水的地区举行，并且全部采用人工造雪，会对环境造成危害。然而当真正的天然大雪降临时，却带来了新的问题——雪太大了，再加上冰冻的雾气和零下六度的低温，给运动员带来了挑战。

工作人员在清扫坡道以防影响比赛

在张家口如期举行的冬季两项女子10公里追逐比赛中，挪威选手埃克霍夫（Tiril Eckhoff）获得铜牌。她在赛后对记者表示，当时雪下的很大，“真是一场艰苦的比赛，我真是使出了全身解数才获得铜牌”。她的队友雷塞兰摘取了该项目的金牌。

夺得该项目银牌的瑞典选手厄贝里（Elvira Oeberg）也表示：“这是我参加过最辛苦的比赛之一。”

在延庆的国家高山滑雪中心，高山滑雪男子大回转比赛周日下午落下帷幕。铜牌得主法国选手费弗尔（Mathieu Faivre）讲述道，在比赛过程中，“有那么几个瞬间，我基本上分辨不出自己身在何处，要往哪里去”。

周日的这场大雪使得北京以及周边地区看起来更具有冬奥会氛围。北京冬奥组委副主席杨树安在周日上午举行的例行新闻发布会上表示，早就收到精准的天气预报，对降雪早有预案，各个方面都做了准备。

在举行冬奥会室内项目的体育场馆门外，大批志愿者从清晨就开始清扫工作，以保证附近道路交通畅通。2022北京冬奥会官方推特周日发帖写道：“让我们和冰墩墩一起来扫雪吧！”

根据气象预报，北京地区的降雪在周一凌晨结束。北京市突发事件应急委员会办公室建议市民14日尽可能地采取居家办公、弹性工作制或错峰上下班方式，如非紧急必要，尽量减少自驾车出行。

（法新社、美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。