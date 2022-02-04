 北京冬奥：隔离投诉增 芬兰教练批中国无视人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2022

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时政风云

北京冬奥：隔离投诉增 芬兰教练批中国无视人权

北京冬奥实施严格的防疫措施，部分奥运选手抱怨隔离条件差，以及获准解隔离的程序复杂，更有芬兰教练称当局无视运动员的人权，确诊的选手们都经历了些什么？

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

北京冬奥开幕式上，升起中国国旗。

（德国之声中文网）北京冬奥正如火如荼的进行中，但却因隔离条件及解隔离程序引发部分选受抱怨，投诉案件持续增加。芬兰男子冰球队教练周日（2月6日）指中国不顾一名球员的人权，称选手马科·安蒂拉（Marko Anttila）伙食欠佳，且承受着巨大的精神压力。

芬兰教练贾洛宁（Jukka Jalonen）通过Zoom向媒体表示：「我们认为中国出于某些原因，不尊重他（安蒂拉）的人权，因为我们知道，他已经恢复健康可以比赛。」

据随团医生的说法，安蒂拉已不再具有传染性，但在18天前检测出阳性后，正继续被隔离中。

自1月23日以来，超过350名奥运会参赛者，包括数十名运动员，在抵达北京时，新冠检测呈现阳性。他们必须在酒店房间内隔离，直至24小时内连续进行两次检测呈阴性后，才能获准恢复行动。

不过，有运动员抱怨隔离条件差，以及获准离开的程序令人困惑。贾洛宁说：「在我们来到这里前，安蒂拉已经和我们的团队在一起约一周了，他的检测结果是阴性的。那一周他和球员们在一起，也和教练们在一起，没有人从被他传染。」

他续称：「他是名职业运动员，希望在不久后可以参加球队训练和比赛。」

对此，主办方周日（6日）表示，他们正处理这些问题。北京冬奥发言人赵卫东表示：「我们已经解决了很多问题。比方说食物，我们已经允许他们从奥运选手村点餐，餐点将会送到隔离设施。」

芬兰教练贾洛宁则表示，国际冰球联合会周日（6日）与国际奥林匹克委员会（IOC）会面，讨论安蒂拉和其他运动员的案件。芬兰队将于周四（10日）开始比小组赛，届时他们将上斯洛伐克。贾洛宁说：「希望我们会得到一些些正面的结果。」

阳性选手逆转可参赛

周日（6日），就有新冠筛检呈现阳性的选手，获准参赛。澳大利亚冰壶混双选手赫维特（Dean Hewitt）和基尔（Tahli Gill），原本因为基尔在经过几轮检测后仍呈阳性，将返回澳大利亚，但在数小时后，又被获准参赛。

澳大利亚奥组委称，经中国公共卫生部批准，基尔和赫维特可以在遵守密切接触规定的前提下继续参赛。根据中国媒体报道，过去24小时，医疗专家通过PCR检测，塔莉的CT值结果在可接受的范围之内，因此得以继续参赛。

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早前，德国奥运代表团团长施梅尔普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig）表示，被检测为阳性的3名德国冬奥选手接受隔离的环境已获得改善，代表团感到满意。

他说：「我们已成功替选手争取到显著改善的环境。」并称「选手有了满意的环境条件，现在房间比较大，WiFi可以上网，房内也有一辆健身自行车。因此我们在非常艰难的情况下，有了适当和满意的环境。」

恐怖的隔离经历

北京冬奥严格的防疫、隔离措施，的确让一些冬奥选手感到错愕。有选手和赴北京采访的记者在网路上分享了遭隔离的过程。

波兰短道速滑选手娜塔莉亚·马利谢夫斯卡（Natalia Maliszewska）在推特上发文说，她在1月30日检测呈阳性后，在北京奥运会的经历就成了「恐怖」故事。她声称，收到了几份结果为阳性和阴性的检测报告。

「那天（2月5日）凌晨3点，他们把我从隔离房间中拉出来......那是个恐怖的一晚。」她写道，「我穿着衣服睡觉，因为我怕有人再带我去隔离。我只是透过窗帘看了一会儿，只用一只眼睛，因为我怕有人会看到我。」

马利谢夫斯卡称，几个小时后，她收拾好行李前往溜冰场，参加500米的预赛。 「因为突然有消息说，他们搞错了，不应该让我出去，也不应该让我离开隔离房间。我毕竟是一个威胁，不能参加比赛。我必须尽快回到选手村里」。

周日（6日）晚上，马利谢夫斯卡又发布了一张自己在冰场边的照片，表示「我回来了！」

另外，被验出确诊的俄罗斯选手维斯内佐娃（Valeria Vasnetsova）也在近日发文抱怨称，酒店伙食难以下咽，让她饿到胃痛、瘦到骨头都凸出来，还说自己每天都在哭。

上周三（2日），瑞典记者菲利普‧加德（Philip Gadd）抵达北京后被一辆救护车送去隔离，他在其任职的媒体上讲述了自己的困惑和恐惧。加德在隔离旅馆房间内，接受路透社的视频采访时说，「这是一次非常可怕的经历，感觉……并不真实，好像我在一部科幻电影内。」

（路透社等）

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