北京冬奥进入百日倒计时:你需要了解这些

中国新冠疫情如何？

正式染疫数字很低，但气氛依旧相对紧张。根据官方提供的数字，上周以来，中国全国新增感染病例在三位数以内。中国总人口约14亿，这一比例极低。然而，当局依然采取l了严厉的防疫措施。

在内蒙额济纳旗，本周一起，约3.5万居民被禁足居家。北京市民也被要求只在紧急情况下才能离京。原计划10月底举行的北京马拉松赛被推迟，数个居民区进入隔离状态。

严厉抗疫政策对赛事有何影响？

前往中国的参与者当中，全面接种疫苗者要比未接种者明显处于有利地位。根据国际奥委会的现有规定，未采取恰当感染保护措施的运动员必须隔离 21 天。鉴于隔离三周便意味着无法合理训练，为参赛做最佳准备，因此，几乎没有任何参与者会在未接种的情况下去北京。

而若当事人身体健康，一旦进入奥运保险地--奥运村、训练和比赛场地，以及颁奖典礼举行地--你便可相对自由活动。运动员可任意使用北京、延庆和张家口比赛场馆之间的奥运交通系统，但须遵守严格的卫生规定，其中包括佩戴口罩、避免人群。在北京，只允许当地人观赛。

北京奥运为何受批评？

原因很多：首先，有人认为，中国的人权状况不配主办奥运会。总体而言，中国缺少言论、新闻及宗教自由。藏、维吾尔等少数民族在中国日子不好过。多年来，维族人饱受中国相关政策的迫害。据信，有超过 100 万维族人被关押在新疆地区的再教育营里。他们在那里接受所谓的"再教育"。有报道说，在那里，强制绝育和堕胎、强制摘取人体器官和酷刑现象屡见不鲜。国际人权组织和一些西方国家政府称，那里发生的是"种族灭绝"。

世界各地一再出现针对中国当局侵犯维族人权的抗议活动

北京冬奥将临之际，维族、藏族和新近承受巨大压力的中国香港特别行政区反对派的代表们聚集一起，抗议中国当局，并呼吁延期举行冬奥会。最近，美国NBA 球星坎特 (Enes Kanter) 将中国主席习近平称为"残忍的独裁者"。

环保主义者也抗议在一个位于沙漠气候区的城市举行冬奥会。因为冬季几乎不降雨，因此，在中国首都周边地区几乎见不着雪，这同样适用于距北京约 100 公里的建在延庆松山国家公园山林中的新滑雪场。

还有哪些顾虑？

新近，德国滑雪协会表示，担心中方的技术间谍活动。在该协会就此与联邦情报局联系后，当局建议将包含敏感数据的数据载体或记录（例如用于滑雪板打蜡或材料研究）留在国内。德国高山滑雪队负责人迈尔 (Wolfgang Maier)建议，随身设备中只放"必需品"。 他表示，"每个人都知道，自己的数据会被窃取，这是一种非常不舒服的感觉。"

运动员们怎么看？

很多运动员既期待在全新或装修过的比赛场地上参加高水平竞赛，同时又忧虑那些"伴随现象"。德国运动员协会国际体育政策代表克莱因 (Maximilian Klein) 在德国电台上指出，一方面，运动员们不想与侵犯人权行为有任何关联，但另一方面，他们毕竟已为能参加奥运苦练了多年。

高山滑雪负责人迈尔对媒体表示，目前，他对比赛成绩无过高预期值，和其他项目的参赛队一样，他的滑雪队也无法在奥运前去北京熟悉比赛场地。

在北京参加测试比赛的短滑运动员则有所不同：23 岁的塞德尔（ Anna Seidel）说，尽管北京抗疫措施"非常严厉"，但她在现代化的比赛大厅里"感觉很舒服"， "冰淇淋很好吃"。她还称赞了组织工作："到处都有你可以问的人，也总能得到帮助。总而言之，这是一次方方面面都很出色的盛举，你感觉绝对安全。"

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