北京冬奥：美忧新疆强迫劳动 比荷吁勿带手机

美国国会议员致信国际奥委会，要求证明奥运的制服未使用新疆强迫劳动人力，更早前，荷兰和比利时则因担心遭监控，呼吁他们的运动员不要带手机到北京。
（德国之声中文网）美国国会及行政当局中国委员会（CECC）周三（12日）发布一封致国际奥委会（IOC）的信函，表示对北京冬奥制服生产是否涉及强迫劳动的关切。
北京冬奥会的制服合同给了安踏体育和中国公司恒源祥(HYX)。因该公司使用新疆棉花，CECC在信中写道，「新疆维吾尔自治区生产的棉花是强迫劳动和当地压迫的代名词」。
CECC称：「在对维族及该地的穆斯林的种族灭绝中，强迫劳动扮演着不可或缺的角色。」路透社表示，国际奥委会没有立即回应评论请求。
美国政府和许多人权团体称北京在新疆进行种族灭绝，而中国则否认了有关侵犯人权的指控。
「由于安踏体育和恒源祥都继续在使用新疆棉花，令人担忧的是，参加2022年冬奥会的国际奥委会工作人员，又或是其他人都将穿着被强迫劳动污染的衣服，」CECC在信中补充说。
CECC向国际奥委会提出的要求还包括公开恒源祥向国际奥委会提供的「原产地证明」，路透社称，该证明可以证实在制服的生产过程中，没有强迫劳动的行为。 CECC也要求国际奥委会公开解释安踏体育的「保证」，即其产品不是通过强迫劳动生产的。
CECC是2001年成立的独立委员会，主要由两党国会议员以及政府成员组成，负责监察中国的人权状况及法治发展，每年向总统和国会提交年度报告。
作为对中国侵犯人权的抗议，部分西方国家将「外交抵制」北京冬奥，但与此同时，国际奥委会主要的赞助商都大多保持沉默。
北京冬奥主要的赞助商包括可口可乐、宝洁、维萨、丰田、Airbnb和松下等家喻户晓的大品牌，总赞助金额将达到20亿美元。
这些赞助商正面临许多难题，其中包括美国主导的外交抵制、14亿中国人的经济实力，以及对中国专制政府报复的恐惧。
福特汉姆大学加贝利商学院体育法和伦理学教授康拉德（Mark Conrad）表示，赞助商在获得最佳曝光的同时，也不想被认为与中国政府的行动过于接近。
美联社指出，维族穆斯林和其他少数民族受到的人权侵犯，与《奥林匹克宪章》中的崇高原则相冲突，该宪章提到「奥林匹克主义的宗旨是使体育运动为人类的和谐发展服务，促进建立一个维护人的尊严的和平社会。」
该宪章也提及「要保障《奥林匹克宪章》规定之权利和自由的享有，没有任何种类的歧视，如：种族、肤色、性别、性取向、语言、宗教、政治或其他见解，民族或社会血统、财产、出生或其他身份。」
美联社联系了大部份奥运的赞助商，但他们大多对自己的计划保持沉默，或表示重点是在运动员身上。德国安联（Allianz）答复说，它「与国际奥委会保持一定的联系」，并支持奥运会的理念。
当被问及它在北京的计划时，丰田公司发言人Rina Naruke在一份简短的声明中向美联社表示「我们目前无法提供任何具体细节。一旦我们有了更多的信息，我们将会通知。」
一名与赞助商接触、未授权对外发言的人说，现在的气氛是，那些主要市场不在中国的赞助商，会避免提到北京。
密歇根大学体育营销中心主任Dae Hee Kwak说：「赞助商保持沉默，我不会感到惊讶，因为你有可能因此失去生意。」
荷兰和比利时两国近日建议赴中国参加北京冬奥的选手不要带手机和电脑，以免遭到中国政府的监控或窃密。
荷兰奥林匹克委员会和体育同盟（NOC*NSF）指示将前往中国参加冬奥会的荷兰运动员，将手机和笔记本电脑留在家中，路透社引述荷兰媒体称，这是针对中国可能的监视所采取的预防措施。
荷兰奥林匹克委员会和体育同盟技术总监德瑞克斯（Maurits Hendriks）证实，并说：「这很正常，我们非常密切地关注一个国家的安全局势，关注政治背景，但也关注网络安全。」
比利时奥委会早前亦对其运动员作出类似的建议。而对此，中方驳斥相关说法，指出这是毫无根据，担心也毫无必要。
驻荷兰使馆发言人说，有关说法毫无事实根据。中国坚决反对一切形式的网络窃密活动，包括大规模数据监控活动，是保护网络和信息安全的践行者和推动者。
路透社引述美国媒体称，2008年北京奥运会期间，中国责成酒店对运动员、亲属和记者的酒店房间进行窃听。
（路透社、美联社）
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