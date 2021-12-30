北京冬奥：美忧新疆强迫劳动 比荷吁勿带手机

（德国之声中文网）美国国会及行政当局中国委员会（CECC）周三（12日）发布一封致国际奥委会（IOC）的信函，表示对北京冬奥制服生产是否涉及强迫劳动的关切。

北京冬奥会的制服合同给了安踏体育和中国公司恒源祥(HYX)。因该公司使用新疆棉花，CECC在信中写道，「新疆维吾尔自治区生产的棉花是强迫劳动和当地压迫的代名词」。

CECC称：「在对维族及该地的穆斯林的种族灭绝中，强迫劳动扮演着不可或缺的角色。」路透社表示，国际奥委会没有立即回应评论请求。

美国政府和许多人权团体称北京在新疆进行种族灭绝，而中国则否认了有关侵犯人权的指控。

「由于安踏体育和恒源祥都继续在使用新疆棉花，令人担忧的是，参加2022年冬奥会的国际奥委会工作人员，又或是其他人都将穿着被强迫劳动污染的衣服，」CECC在信中补充说。

CECC向国际奥委会提出的要求还包括公开恒源祥向国际奥委会提供的「原产地证明」，路透社称，该证明可以证实在制服的生产过程中，没有强迫劳动的行为。 CECC也要求国际奥委会公开解释安踏体育的「保证」，即其产品不是通过强迫劳动生产的。

CECC是2001年成立的独立委员会，主要由两党国会议员以及政府成员组成，负责监察中国的人权状况及法治发展，每年向总统和国会提交年度报告。

赞助商静默

作为对中国侵犯人权的抗议，部分西方国家将「外交抵制」北京冬奥，但与此同时，国际奥委会主要的赞助商都大多保持沉默。

北京冬奥主要的赞助商包括可口可乐、宝洁、维萨、丰田、Airbnb和松下等家喻户晓的大品牌，总赞助金额将达到20亿美元。

这些赞助商正面临许多难题，其中包括美国主导的外交抵制、14亿中国人的经济实力，以及对中国专制政府报复的恐惧。

福特汉姆大学加贝利商学院体育法和伦理学教授康拉德（Mark Conrad）表示，赞助商在获得最佳曝光的同时，也不想被认为与中国政府的行动过于接近。

美联社指出，维族穆斯林和其他少数民族受到的人权侵犯，与《奥林匹克宪章》中的崇高原则相冲突，该宪章提到「奥林匹克主义的宗旨是使体育运动为人类的和谐发展服务，促进建立一个维护人的尊严的和平社会。」

该宪章也提及「要保障《奥林匹克宪章》规定之权利和自由的享有，没有任何种类的歧视，如：种族、肤色、性别、性取向、语言、宗教、政治或其他见解，民族或社会血统、财产、出生或其他身份。」

美联社联系了大部份奥运的赞助商，但他们大多对自己的计划保持沉默，或表示重点是在运动员身上。德国安联（Allianz）答复说，它「与国际奥委会保持一定的联系」，并支持奥运会的理念。

当被问及它在北京的计划时，丰田公司发言人Rina Naruke在一份简短的声明中向美联社表示「我们目前无法提供任何具体细节。一旦我们有了更多的信息，我们将会通知。」

一名与赞助商接触、未授权对外发言的人说，现在的气氛是，那些主要市场不在中国的赞助商，会避免提到北京。

密歇根大学体育营销中心主任Dae Hee Kwak说：「赞助商保持沉默，我不会感到惊讶，因为你有可能因此失去生意。」

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



手机恐遭北京监控

荷兰和比利时两国近日建议赴中国参加北京冬奥的选手不要带手机和电脑，以免遭到中国政府的监控或窃密。

荷兰奥林匹克委员会和体育同盟（NOC*NSF）指示将前往中国参加冬奥会的荷兰运动员，将手机和笔记本电脑留在家中，路透社引述荷兰媒体称，这是针对中国可能的监视所采取的预防措施。

荷兰奥林匹克委员会和体育同盟技术总监德瑞克斯（Maurits Hendriks）证实，并说：「这很正常，我们非常密切地关注一个国家的安全局势，关注政治背景，但也关注网络安全。」

比利时奥委会早前亦对其运动员作出类似的建议。而对此，中方驳斥相关说法，指出这是毫无根据，担心也毫无必要。

驻荷兰使馆发言人说，有关说法毫无事实根据。中国坚决反对一切形式的网络窃密活动，包括大规模数据监控活动，是保护网络和信息安全的践行者和推动者。

路透社引述美国媒体称，2008年北京奥运会期间，中国责成酒店对运动员、亲属和记者的酒店房间进行窃听。

（路透社、美联社）

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