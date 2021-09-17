北京冬奥开放国内观众「安全泡泡」保护参与者

(德国之声中文网) 国际奥委会周三(9月29日)表示，北京冬奥只会开放中国大陆观众参加，未接种疫苗的运动员必须在奥运会前接受21天的检疫。

北京奥运会的组织者已经通知国际奥委会执行委员会2022年冬奥的办理原则，以使「安全和成功的冬季奥运会和帕奥如期举行」。

关于连续两届奥运会都办在新冠疫情期间，国际奥委会表示，国际球迷对无法参加比赛感到失望，而运动员的家人也不能到东道国观赛。国际奥委会说：「各方都对来自世界各地的运动员和观众表示同情」。

在7月举行的2020年东京夏季奥运会因新冠防疫措施并无开放观众入场后，国际奥委会对中国开放观众入场的决定表示欢迎。国际奥委会说：「这将促进冬季运动在中国的发展......以及为场馆带来好的气氛。」

这对转播权持有者以及赞助商来说也是一个好消息。在东京奥运会的报道中，画面背景是空荡荡的看台。

北京推「闭环管理系统」

国际奥委会说，在北京的安全原则中，包括所有完全接种疫苗的参赛者在内，都将在抵达后立即进入其所谓的「闭环管理系统」泡泡，在其中自由行动。参赛者不需要隔离，就可以在系统覆盖的奥运会相关区域，包括体育场馆，以及住宿、餐饮区和开幕式和闭幕式场地，由专门的交通系统接送。

国际奥委会说，所有国内和国际参与者以及该系统的工作人员将每天接受检测。未完全接种疫苗的参与者在抵达中国首都时必须接受21天的检疫。奥运会本身总共持续16天。

国际奥委会在一份声明中说：「能够提供合理的医疗豁免的运动员，个别情况会另外考虑。」

疫苗接种不是北京奥运会的强制性规定，但包括美国在内的一些国家奥委会要求所有参加北京奥运会的队员都要接种疫苗。而中国周三表示，截至周二，有10.5亿人已完全接种疫苗。

（路透社、法新社、美联社）

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