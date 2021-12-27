北京冬奥将至 雾霾忧虑未减

（德国之声中文网）自中国拿下冬季奥运会主办权后，北京便致力改善空气品质，但中国生态环境部表示，冬季雾霾风险仍严峻。

中国生态环境部发言人刘友宾在上周四（12月23日）的例行新闻发布会上表示，关于冬奥会、冬残奥会期间大气污染防治工作，生态环境部届时将指导北京、河北等地依法依规采取合理的环保措施。

他同时也驳斥了有关一些北方地区企业将被要求减产以保证冬奥会空气质量的传言。

中国在2015年赢得冬奥会主办权。当时批评者就警告，在一个以重工业为主的地区举办赛事，届时的冬奥会将被有害雾霾笼罩。中国国家主席习近平誓言将举办"绿色"奥运，河北也承诺推进工业转型升级。

自此之后，中国在北京和周边的河北省种植了数千公顷的树木，建造庞大的风力和太阳能发电站并转移了数百家企业。

在位于北京西北方200公里的张家口市，26岁的业余滑雪运动员邓中平（音译）说他已经感受到不同。"几年前我到北京时，会因为污染而患上鼻炎，但京津冀的空气质量已经改善很多。"

2022年北京冬奥的滑雪项目将在张家口赛区举行。

2016年时，京津冀区域的PM2.5平均浓度为71微克/立方米，冬季时更飙升至超过500微克/立方米。今年一月到九月的的PM2.5平均浓度则为40微克/立方米。

今年前三季度，北京的PM2.5浓雾为33微克/立方米，虽然超过世界卫生组织建议的每立方米5微克而且可能在冬季升至更高，但符合中国的35微克标准。

总部设于华盛顿的国际中国环境基金会（IFCE）此前表示，中国在冬奥会上将赢得许多面金牌，但雾霾可能使奥运会陷入困境。

"绿色奥运"

数名中国官员在本周政府组织的参观活动上表示，北京和河北省的26个奥运场馆的电力将100%由可再生能源提供。尽管没有达到氢气生产的目标，但也将部署超过700辆氢燃料车。此次的奥运筹备工作还包括一项植树计划，将张家口的森林覆盖率从56%提升到70%-80%。

中国还表示将首次实现奥运会"碳中和"。但环保组织绿色和平称，在缺乏进一步数据的情况下，将难以评估这一目标是否真的获得实现。

水源稀缺则是另一个受到关注的问题，特别是需要制造人造冰雪的赛区。组织方表示，奥运会不会给当地的水供造成额外负担，因为使用的水源是收集自山区径流和夏季降雨的蓄水池。

（路透社）

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