北京冬奥：回避政治地雷 赞助商异常低调

（德国之声中文网）距离2022年冬季奥运会开幕式仅剩一周，与近年的奥运会有所不同，国际近20个北京冬奥的官方赞助商显得异常低调。部分赞助商甚至完全没有发布以奥运为主题的相关广告。

过去，许多广告在奥运会开始前几个月就会露出，但这次赞助商们几乎不向媒体及观众打广告。《华尔街日报》报道，2018年韩国平昌冬奥会开幕前，美国信用卡巨头Visa就在推特上面为冬奥会进行倒数，并加强宣传在奥运会上可以使用的可穿戴式支付设备。

然而，在北京冬奥前夕，同样作为赞助商的Visa不仅没有在推特上公布其对本届冬奥会的赞助，甚至未发布任何相关新闻。对此，Visa没有回复《华尔街日报》的评论请求。

企业人人自危

北京冬奥举办前夕，美中关系正加速恶化。华府将中国政府对待新疆维吾尔族的行为定调为「种族灭绝」，并通过「防止维吾尔人强迫劳动法案」将所有生产自新疆的产品视为涉及强迫劳动，禁止其出口至美国。与此同时，美国也号召部分盟友基於对中国人权的忧虑，对北京冬奥进行外交抵制。

观看视频 01:14 土耳其维族人呼吁抵制北京冬奥

北京否认了这些指控，称美国试图将奥运会「政治化」，提出抗议；而作为反制，中国也通过公开批评丶监管审查和鼓励消费者抵制等方式，更加大动作地去惩罚涉及抵制新疆产品的国际公司。

在中国人权议题饱受西方批评之际，北京冬奥赞助商成了外界施压的重要目标。不仅有国际人权组织指责这些企业赞助商，间接支持了中国对维吾尔人等少数族裔的压迫，去年7月，一个由美国国会两党组成的小组，也对全球的奥运赞助商进行谘询，指这些公司将利润至於人权之上。

受到影响的包含了纽约的广告公司DiMassimo Goldstein。该公司代表了那些并非奥运官方赞助商，但计划在奥运会期间播放广告的品牌。其创办人Mark DiMassimo向路透社表示：「（奥运）光环被玷污了。」

DiMassimo说，在拜登政府於去年12月宣布对北京冬奥进行外交抵制后不久，他的客户就决定，从他们的广告中删除以往在奥运会上的宣传主题：友好竞争丶全球团结和运动家精神。

「任何品牌将自己与北京冬奥联系起来的尝试都可能适得其反，」他说，「你真的不会知道，一旦把（广告）放上去，它会不会惹祸上身。」

淡化赛事丶强调个人故事

根据国际奥委会的最新数据，2014年俄罗斯索契冬奥会和2016年巴西里约夏季奥运会，国际奥委会从国际顶级赞助商那里获得了超过10亿美元，这使得赞助商可以在广告中使用官方的奥林匹克标志。

2018年平昌冬奥时，赞助商宝洁公司透过美国知名脱口秀节目《艾伦秀》公开了他们的奥运系列行销活动；可口可乐则将一名奥运选手丶花样滑冰运动员Nathan Chen搬上了纽约时代广场的巨型广告牌上。

但这次，宝洁与可口可乐都没有为北京冬奥在美国推出大型营销活动，因为对赞助商而言，与奥运挂钩已成了一大地雷。

路透社引述专家说法称，将广告重点放在参赛的运动员身上，是品牌目前认为最安全的策略。美国队的官方航空公司达美航空就推出了两则广告，内容聚焦於介绍滑雪运动员丶单板滑雪运动员和花样滑冰运动员在其项目中挑战重力的情况。

德国金融服务公司安联(Allianz)的一位发言人则向路透社表示，他们将推出一部以冬季运动员为主角的视频，并在美国的社交媒体上播放。

美国知名连锁餐馆奇波雷墨西哥烧烤（Chipotle Mexican Grill）则将奥运广告重点放在介绍美国冰球运动员奈特（Hilary Knight）及其竞争对手的首选菜单，并宣传「为真正的运动员提供真正的食物」的广告词。

「我们正试图要避开（北京冬奥）的地缘政治影响，」该连锁餐厅的首席营销官布兰特（Chris Brandt）说。

（华尔街日报丶路透社）

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