北京冬奥取消公开售票 全市严防奥密克戎

(德国之声中文网) 在距离2022北京冬奥开幕仅剩两周之际，北京冬奥组委周一 (1月17日) 晚间在其官网发布消息，指出有鉴於中国本土疫情依旧严峻，该组织决定改变原来的售票策略，不公开售票，而会组织特定观众到现场观赛。

北京冬奥组委在去年9月便曾表示，不会向中国境外的观众售票，仅向中国境内符合疫情防控相关要求的观众售票。在17日的声明中，冬奥组委强调，观众在观赛前丶观赛中与观赛後都必须严格遵守新冠疫情防控相关要求。

北京首例Omicron如何感染?

同日，北京市疫情防控工作新闻发布会表示，该市的首例奥密克戎 (Omicron) 本土确诊案例曾接触国际邮件的环境样本，核酸检测结果为阳性，所以不排除该个案是透过境外物品感染的。

综合中国媒体报导，该个案曾於1月11日收到一个国际邮件，该邮件是於1月7日由加拿大寄出，经过美国丶香港再到北京，而该确诊个案曾接触邮包的包装表面与内部文件纸张的首页。

北京当局采集了22件邮件环境样本，包含2件包装表面丶2件内表面以及8件文件内纸张标本，核酸检测的结果都是阳性，也验出了奥密克戎变种病毒株。北京当局称，目前确认在运输过程中，可能有8人接触了该邮件，但目前为止除了确诊个案外，其馀人员核酸检测结果都是阴性。

当局也采检了54件同一来源发往另一地点尚未拆封的国际邮件环境标本，其中共有5件呈阳性。北京分析了确诊案例的病毒株，发现属於VOC/Omicron奥密克戎变异株，与北京以往的个案跟近期其他省通报的奥密克戎变异株有差。

北京当局称，该个案的病毒株与去年12月在北美与新加坡分离出来的部分病毒株较相似。当局在周日 (1月16日）排除了6730名相关人士，尚未发现足迹有与各类高风险人员重复。

北京日报18日报导，北京17日又增加一名新的新冠本土个案，是首名奥密克戎确诊者的密切接触者，目前已被转至定点医院隔离治疗，而综合流行病史丶临床表现与实验室检测，该个案被判定为轻型确诊个案。

中国16日通报的163起本土新冠确诊个案，目前仍以天津与河南省为本土疫情的热区。由於中国的春运於17日展开，所以各地政府也都严阵以待，要求旅客在抵达目的地前的数日便要通报他们的旅程。

(综合报导)

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