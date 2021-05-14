北京冬奥再成焦点 佩洛西吁美进行「外交抵制」

(德国之声中文网) 美国众议院议长佩洛西18日在一场国会听证会中，呼吁美国通过外交途径抵制2022年北京冬奥，她批评中国侵犯人权，并称参加冬奥会的全球领导人将失去其道德权威。

美国国会议员对抵制北京冬奥或改变其举办地的呼声越来越高，他们也抨击美国企业，认为他们对中国迫害在新疆的维吾尔族和其他少数民族的行为保持沉默是因为受到中国政府的影响。

佩洛西在国会听证会上说，世界各地的国家元首应该回避定于明年2月举行的北京冬奥。她说：「我所提议的是外交抵制，在这种情况下，世界上的主要国家应该拒绝出席北京冬奥。我们不该透过派国家元首去中国参与冬奥来礼遇中国政府。因为当中国正在进行的种族灭绝之时，我们的国家元首现身北京冬奥，这真的让人怀疑，我们国家有什么道德权威来谈论世界上任何地方的人权？」

抵制声浪不歇

一个独立的联合国小组在2018年时曾说，依据他们收到的可靠报告，至少有100万维吾尔人和其他穆斯林被关押在中国新疆的再教育营内。北京将这些营地描述为职业培训中心，以杜绝极端主义，并强烈拒绝关于虐待和种族灭绝的指责。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇告诉路透社，美国在奥运会上干涉中国内政的企图是注定要失败的。他说：「我想知道是什么原因让一些美国政客认为他们真的有所谓的『道德权威』？在人权问题上，无论是历史上还是现在，他们都没有资格对中国进行肆意的无端批评。」

美国国会的听证会还听取了其他维权人士的发言，他们谴责中国迫害维吾尔以及对香港的进行政治镇压。

总部设在美国的香港民主委员会的总监朱牧民在听证会上表示：「主办奥运会已经成为专制政权粉饰其罪行与提升其国际形象的解决方案。国际奥会必须做他们以前没有做也拒绝做的事情，也就是无限期地禁止中国参加和主办所有大型体育赛事。」

维吾尔人权律师阿萨特 (Rayhan Asat) 则说，她的弟弟阿萨特被关押在新疆的一个监狱中。她说：「当我们知道有数百万人被关押在中国的再教育营时，我们怎么能为我们心爱的运动员欢呼呢？ 支持中国举办奥运会表明我们否认了维吾尔族人经历的苦难。」

「美赞助商该接受问责」

主导周二国会听证会的共和党议员史密斯 (Chris Smith) 表示，美国应该召集企业赞助商到国会作证，并让他们接受问责。史密斯说：「大企业想赚大钱，而主办国犯下什么残酷的行为，甚至是种族灭绝，对他们来说似乎并不重要。」

民主党议员麦戈文（Jim McGovern）补充说，2022的冬奥应该被推迟，以便让国际奥委会有时间把2022冬奥「搬迁到一个政府没有实施暴行的国家」。

麦戈文说：「如果我们可以为一场大流行病将奥运会推迟一年，我们肯定可以为一场种族灭绝将奥运会推迟一年。」

与此同时，要求对北京冬奥进行某种形式的抵制的呼声越来越高。上个月，共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 对更广泛的反华法案提出了一项修正案，该修正案将可授权美国政府实施外交抵制。

美国总统拜登的政府之前曾表示，他们希望与盟国共同制定参加北京冬奥的办法，但国务卿布林肯多次表示，目前与盟国的讨论中尚未涉及这一问题。当被问及佩洛西的评论时，一位匿名的美国高级政府官员告诉路透社，政府对2022年北京冬奥的立场没有改变。

美国总统拜登之前曾表示，中国是美国的战略竞争对手，并发誓不会让中国在他的眼皮底下超越美国成为世界领袖。然而，支持美国参加北京冬奥的人则认为，惩罚运动员是不公平的，而且奥运会将为冬奥会奖牌数最多的美国提供一个平台，在全球舞台上展示其活力。

美国奥运会和残奥会委员会的首席执行官赫希尔施兰德 (Sarah Hirshland) 在一份书面声明中说，该委员会对「维吾尔族人受到的压迫」感到关切，但禁止美国运动员参加奥运会「肯定不是解决方案」。她说：「过去抵制奥运会的做法从来都未能达到政治目的。」

(路透社、法新社)

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