北京冬奥：倒数阶段防疫紧缩 民众反应冷淡

北京冬奥倒数两周，但当地却疫情升温，防疫力度也因此升级，北京23日在针对日前发现病例的丰台200万居民进行核酸检测，并要求高风险区的居民不能离开北京。
（德国之声中文网）虽然中国疫情相较欧美国家缓和，但近期奥密克戎（Omicron）变种病毒仍让当地疫情升温，也正考验着北京的「清零政策」。冬奥倒数两周之际，北京持续出现零星新冠确诊病例，根据北京市卫健委周一（24日）消息称，1月23日北京市共新增6例本土确诊病例。
此前，北京市丰台区因发现确诊病例，周日（23日）早上6点开始开展全区核酸检测，当地媒体称，丰台区目前常住人口有201.9万人，北京市共派遣4600名医护人员参与丰台本轮核酸检测，另外北京当局也指出，高风险地区的人被禁止离开该市。
北京市政府新闻发言人徐和建23日称：「当前我市面临德尔塔和奥密克戎毒株双重挑战，疫情呈现多点散发态势，防控形势严峻复杂，当务之急要坚持从快从严从紧，坚决管控风险隐患、切断传播链条。」
法新社报导称，随着北京冬奥将于2月4日开幕，国际代表、媒体人员和一些运动员已陆续抵达北京。为了防疫，中国将奥运会严格控制在一个防疫泡泡中，将有数千人在这个防疫泡泡中移动，绵延近200公里。
北京冬季奥运筹委会的23日宣布，目前为止已有72个人在抵达防疫泡泡时被检测出阳性确诊，其中33人是在进入奥运封闭的泡泡之后才确诊，不过也强调这72个人当中不含参赛选手。据规定，检测结果呈阳性的人必须在他们的房间里隔离，直到他们再检测时恢复阳性。
对此，2022北京冬季奥运首席卫生专家布莱恩·麦克洛斯基（Brian McCloskey）表示，这些数据与去年东京奥运相符，同时也在他们的预期之中，他说：「我们从没有在封闭圈里要零确诊的目标。」
据规定，所有人入境中国前，都必须持有96小时时内2次PCR检测阴性反应的证明，路透社称，大多数人都是搭乘包机到北京。
中国官媒报导随着北京冬奥即将开幕，强调首个「双奥之城」气氛浓厚。新华社引述一名经常到广场散步的北京市民裴欣说：「冬奥的气氛越来越浓，希望北京冬奥会顺利举办！」
不过。当北京积极希望向世界展现安全精彩的奥运盛事的同时，有部分北京民众似乎因严格的防疫措施，对于冬奥会没有太大的关注或热情。
冬奥赛事在闭环区域举行且不对外公开售票，新加坡媒体《联合早报》在北京观察，当地冬奥氛围并不浓厚。一名不愿具名的餐馆负责指出：「奥运越近，防控越严，来吃饭的人就更少了。」
另外，相较于2008年的北京夏季奥运会，民众对这次的冬奥「无感」，家住北京朝阳区的张姓市民向媒体坦言，与2008年北京举办夏奥会时的「兴奋劲」相比，他对冬奥会「无感」。他说：「（冬奥会）运动员我一个都叫不上名字，关注谁啊？」
有一北京市民郑鑫则说，因小孩寒假作业需要看冬奥会比赛，他才开始关注冬奥会，不过「不用去现场，在家看电视就行」。
不过，《联合早报》也指出，即便没有疫情，中国对于冬季体育运动项目的关注度，一直都远不如夏季奥运会。
（法新社、路透社、联合早报、新华社等）
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北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。
奥运会主办国在筹备奥运会过程中发现主办成本一再增加的情况并不罕见。北京冬奥会开幕在即，主办成本超支的“魔咒”这次可能也落在北京的头上，而这一切主要是由于中国严苛的防疫措施和门票销售方面的损失造成的。