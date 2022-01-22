北京冬奥：倒数阶段防疫紧缩 民众反应冷淡

（德国之声中文网）虽然中国疫情相较欧美国家缓和，但近期奥密克戎（Omicron）变种病毒仍让当地疫情升温，也正考验着北京的「清零政策」。冬奥倒数两周之际，北京持续出现零星新冠确诊病例，根据北京市卫健委周一（24日）消息称，1月23日北京市共新增6例本土确诊病例。

此前，北京市丰台区因发现确诊病例，周日（23日）早上6点开始开展全区核酸检测，当地媒体称，丰台区目前常住人口有201.9万人，北京市共派遣4600名医护人员参与丰台本轮核酸检测，另外北京当局也指出，高风险地区的人被禁止离开该市。

北京市政府新闻发言人徐和建23日称：「当前我市面临德尔塔和奥密克戎毒株双重挑战，疫情呈现多点散发态势，防控形势严峻复杂，当务之急要坚持从快从严从紧，坚决管控风险隐患、切断传播链条。」

72人验出阳性

法新社报导称，随着北京冬奥将于2月4日开幕，国际代表、媒体人员和一些运动员已陆续抵达北京。为了防疫，中国将奥运会严格控制在一个防疫泡泡中，将有数千人在这个防疫泡泡中移动，绵延近200公里（120英里）。

北京冬季奥运筹委会的23日宣布，目前为止已有72个人在抵达防疫泡泡时被检测出阳性确诊，其中33人是在进入奥运封闭的泡泡之后才确诊，不过也强调这72个人当中不含参赛选手。据规定，检测结果呈阳性的人必须在他们的房间里隔离，直到他们再检测时恢复阳性。

观看视频 02:00 北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

对此，2022北京冬季奥运首席卫生专家布莱恩·麦克洛斯基（Brian McCloskey）表示，这些数据与去年东京奥运相符，同时也在他们的预期之中，他说：「我们从没有在封闭圈里要零确诊的目标。」

据规定，所有人入境中国前，都必须持有96小时时内2次PCR检测阴性反应的证明，路透社称，大多数人都是搭乘包机到北京。

北京民众对冬奥「无感」

中国官媒报导随着北京冬奥即将开幕，强调首个「双奥之城」气氛浓厚。新华社引述一名经常到广场散步的北京市民裴欣说：「冬奥的气氛越来越浓，希望北京冬奥会顺利举办！」

不过。当北京积极希望向世界展现安全精彩的奥运盛事的同时，有部分北京民众似乎因严格的防疫措施，对于冬奥会没有太大的关注或热情。

冬奥赛事在闭环区域举行且不对外公开售票，新加坡媒体《联合早报》在北京观察，当地冬奥氛围并不浓厚。一名不愿具名的餐馆负责指出：「奥运越近，防控越严，来吃饭的人就更少了。」

另外，相较于2008年的北京夏季奥运会，民众对这次的冬奥「无感」，家住北京朝阳区的张姓市民向媒体坦言，与2008年北京举办夏奥会时的「兴奋劲」相比，他对冬奥会「无感、。他说：「（冬奥会）运动员我一个都叫不上名字，关注谁啊？」

有一北京市民郑鑫则说，因小孩寒假作业需要看冬奥会比赛，他才开始关注冬奥会，不过「不用去现场，在家看电视就行」。

不过，《联合早报》也指出，即便没有疫情，中国对于冬季体育运动项目的关注度，一直都远不如夏季奥运会。

（法新社、路透社、联合早报、新华社等）

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