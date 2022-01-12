北京冬奥倒数两周 中国警方以煽颠罪逮捕维权人士

(德国之声中文网) 在传出被中国警方带走近一周的信息後，中国维权律师谢阳的家属周一 (1月17日) 收到长沙公安局寄来的拘留通知书，表示当局已以「煽动颠覆国家政权罪」与「寻衅滋事罪」对谢阳进行刑事拘留，他目前被关於湖南省长沙市第一看守所。

谢阳的妻子陈桂秋在接受德国之声访问时表示，她认为这次的逮捕与谢阳近日一系列维权行动有关。谢阳在去年12月24日曾至湖南省的永顺公安局前，声援当时遭警察带走的怀孕女教师李田田。谢阳当时在公安局前高举写着「接李田田老师母子回家」的红布条，进行抗议。

陈桂秋说：「谢阳去看望李田田，此举在法理上是没有错误的，但当局对谢阳此举看不顺眼。现在中国当局不讲任何法理与原因，只要看这个人不顺眼便可以逮捕起来，就可以捏造一些罪名。」

除了遭逮捕外，陈桂秋16日也在推特上发文表示，谢阳在中国的家属到他的住处查看，发现住处「一片狼籍」，包含枕头丶电脑在内的多样东西都被国保给拿走了。她写道：「至今家人都没有收到任何文书。哪个单位干的？哪些人干的？文书呢？」

此外，陈桂秋在15日也向外界透露，谢阳的家人被国保通知，要求他们不许去长沙寻找谢阳。她在推特上写道：「当初控制谢阳时，他的车子也一同从小区被国保开走，拿走国保想拿的东西，车子目前被送回小区。」

事实上，这并非谢阳首次被中国政府以「煽动颠覆国家政权罪」的名义逮捕。他在2015年的「709大抓捕」过程中被警方带走，并在关押近一年半後，才首次被获准与家属委托的律师见面。该名律师当时也公开了谢阳称被警方酷刑的细节。

2017年12月26日，谢阳遭湖南长沙中级人民法院判「煽动颠覆国家政权」罪成，但当时法院称谢阳「归案後认罪悔罪」，所以被免除了刑事罚责。陈桂秋告诉德国之声，她相当担心谢阳在看守所的情况，因为看守所之前曾有不让谢阳进食或用钱的状况。她说：「我们现在正紧急地找律师去看守所履行法院的程序。」

德国之声1月18日上午致电长沙第一看守所，询问谢阳的下落，但承办人员一开始先询问记者与谢阳的关系，接着强调除非有家属的委托书，否则无法协助查证谢阳是否被关押於该看守所。

郭飞雄遭当局以「煽动颠覆国家政权罪」拘捕

同日，中国维权人士李蔚在推特上分享了中国维权人士郭飞雄 (本名杨茂东) 正式遭逮捕的通知书。通知书上显示，广州市公安局在1月12日以「煽动颠覆国家政权罪」逮捕杨茂东，目前他被关押於广州市第一看守所。

郭飞雄自今年12月5日向友人传「我被抓了」的四字讯息後，便与外界失联。他原本癌末的妻子张青1月10日因癌症末期突然昏迷，在抢救无效後，於同日病逝。在去世前，张青曾发布公开信，请求中国当局让郭飞雄能到美国与她团聚。

一位熟悉郭飞雄案情但不愿具名的消息人士告诉德国之声，外界猜测郭飞雄此次被抓捕，可能与他要求出境探望妻子所引起的关注有关。该名人士说：「郭飞雄出狱後公开发表的几篇文章，都很慎重，在我们看来，谈不上煽动颠覆。而文章发布後，当局也没有动作。」

德国之声尝试致电广州市公安局与广州市第一看守所，询问郭飞雄的下落，但直到截稿之前，德国之声都未得到答覆。

张青过世後，美国国务院1月14日也发布声明表示哀悼，并呼吁中国政府立即准许郭飞雄赴美与孩子团聚。在声明中，美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 也敦促中国政府停止用任意拘留和出於政治动机的出境禁令。

谢阳的妻子陈桂秋批评，中国政府相继逮捕谢阳与郭飞雄，显示它们认为两人所做的事可能对中国政府不利，所以才决定把两人抓起来。她告诉德国之声：「如果一个国家治理得好，人民安居乐业，中国政府有什麽好怕的？会怕这些律师跟不公平的事件曝光出来吗？」

谢阳与郭飞雄证实被逮捕之际，也是北京冬季奥运会即将开幕的时刻。此前，包含美国在内的多个民主国家都以中国的人权侵犯为由，宣布对北京冬奥进行外交制裁。中国政府也警告会对这些国家做出坚决的反制。

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