北京冬奥倒数七天 中美外交国防舌战

(德国之声中文网) 美国周四 (1月27日)表示，正要求中国放松对外交官的新冠检疫规定，国务院发言人普莱斯 (Ned Price)说，美国已经与中国就检疫和检测规则进行了讨论，这些规则 「与外交特权和豁免权相悖」。

他告诉记者:「我们已经推荐了我们认为是一系列合理的选择，与新冠防控措施保持一致，同时与国际外交规范保持一致。」

中国奉行清零政策，对入境旅客实行至少14天的强制检疫，并多次封锁主要地区。面对北京可能对美外交人员的强制防疫政策，普莱斯说，尽管有担忧，但驻北京大使馆的运营状况没有改变

北京把美方这方面的讨论当做是对中国抗疫工作的诽谤，并说华盛顿的目的是「扰乱中国成功举办冬奥会」。

中国外交部长王毅和美国国务卿布林肯在27日的电话中表达中方希望美国「停止干涉奥运会」的立场。

中国外交部发言人赵立坚在26日的例行记者会也说:「中国防疫措施符合《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》等相关规定，充分照顾了外交领事人员的舒适度和正当权益。」

美欲「授权撤离」外交官?

路透社1月25日援引消息人士指出，由于美国政府无力阻止中国当局对驻华外交人员采取侵入性的新冠防控措施，美国国务院正准备「授权撤离」在华外交官及其家人。

根据两位消息人士，美国大使馆24日已将这一请求送交华盛顿正式签署，因为不到两周，中国将在北京冬奥会开幕前加强新冠防控措施。

由于问题敏感，这些消息来源在匿名的情况下对路透社说，一些使馆工作人员对美国政府不愿意或不能保护美国官员免受严格的隔离措施感到不安。这些规定包括可能被迫看发热门诊，以及与幼童分开。发热门诊是中国医院设立用于排查疑似病例，治疗发热患者的专用诊室。

一位人士说，美国大使馆进行的一项内部调查显示，多达25%的工作人员和家属会选择尽快离开中国。

该人士强调，对外交官进行家庭隔离应该是一个基本要求，而进入中国发热门诊和医院应该是自愿的，他补充说，美国政府应该对这种要求采取报复性措施，但没有这样做。

第二位人士则说，在整个大流行病期间，大使馆领导层未能从中国获得有关美国外交官待遇的适当保证。

一般来说，中国要求外国外交官像普通公众一样遵守大流行病防控规定，包括在一个集中的政府设施中进行数周的隔离，没有行动自由。

「授权撤离」是美国驻外机构针对特定的紧急事件，决定将驻外人员撤离驻在国的行为，需获得美国国务院高级官员批准后方可实施。

美国国务院没有回应路透社提出的评论请求，也不清楚是否已批准了大使馆的请求。

此前，新冠疫情在2020年爆发时，美国政府从中国撤离了约1300名外交官及其家属，两国政府在官员的筛检和检疫程序上僵持了数月。

北京痛批美国

中国官媒《环球时报》25日也以独家消息报道，称「美国谋划以疫情为由批准驻华使领馆『授权撤离』」是「憋阴招」。

新闻内容提到，美方目的是扰乱中国举办冬奥，并说「在未来一个月中，不排除美国将采取更多针对中国和北京冬奥会的恶劣举措」。

27日，记者提问中国国防部，表示美国海军多个航母战斗群在中国周边聚集并开展演练，可能「会同盟友于北京冬奥会前后或期间在中国周边继续举行军事演训活动」。

中国国防部发言人吴谦表示，「中国军队对外部挑衅、突发事件是有充分准备的。」

另外有关美媒报道，美海军高级官员近日首次承认，去年4月美国驱逐舰马斯廷号对中国航母辽宁舰的抵近侦察是「故意的战术行动」。吴谦说，这是「霸权综合症和认知障碍症」，要「好好治一治」美国。

(路透社、《环球时报》)

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