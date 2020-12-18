北京冬奥倒数一年 全球抵制声浪再起

(德国之声中文网) 7名美国参议员3日提出了一项决议，希望国际奥会 (IOC)能重新选择2022年冬奥会的主办国，选择「一个承认与尊重人权的国家」来主办该运动赛事。同一天，一个由180个倡议组织组成的联盟也呼吁各国抵制北京冬奥。

带头提案的佛罗里达州参议员斯科特 (Rick Scott) 在声明中说：「中国正在对新疆的维吾尔人进行种族灭绝，限制香港人的人权，并威胁台湾。我们不应该允许中国共产党在举办2022年冬季奥运会的同时，又在新疆经营集中营，侵犯人权，并系统性地压迫香港人民。」

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在2日的记者发布会上被问及有关国会议员呼吁将2022年冬奥从中国移除的问题时表示：「我看到了一些相关报道。目前我没有任何新的消息给你，但我们也没有改变美国看待北京冬奥的态度。」

人权团体吁各国抵制北京冬奥

同一天，一个由180个人权团体组成的联盟针对2022北京冬奥发表公开信，呼吁世界各国领导人因中国的人权记录而抵制2022年冬奥，强调这样才能避免各国运动员助长中国侵犯人权与打压异议人士的行为。

这个联盟包括世界维吾尔大会和国际西藏连线。该联盟表示，自2015年北京获得冬奥会举办权以来，「习近平对基本自由和人权进行了无情的打压」。人权观察在一份公开声明中也提到，国际奥委会的评估委员会在2015年1月与中国相关的报告中写道，中国为了取得2022冬奥的主办权，曾向国际奥委会保证他们会保障人权。然而，国际奥委会当时没有公开他们会如何监控中国的人权状况。

人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 表示：「国际奥委会知道中国当局正在任意关押维吾尔人和其他少数民族穆斯林，扩大国内监控，并打压许多以和平方式批评政府的异议人士。他们未能公开挑战中国侵犯人权行为的作法，本身便与他们称奥运为『良善的力量』的说法互相矛盾。」

旅美的中国法律学者滕彪2020年曾因呼吁国际社会抵制2022北京冬奥与国际奥委会官员见面。他告诉德国之声，当时自己向国际奥委会官员强调，中国政府在举办2008夏季奥运时，便没有遵守会保障人权的承诺，反而是利用举办奥运的机会替自己宣传。

他说：「国际奥委会还是坚持应该把体育跟政治分开，强调透过体育来促进多元化。这些说法都是完全不成立的。中国政府正在新疆做的事，完全是在消灭文化与种族多样性，所以国际奥委会的回应跟态度令人极为失望。他们的态度是与奥林匹克宪章的精神背道而驰的。」

国际奥委会在3日给法新社的一份声明中说，国际奥委会已将人权团体提出的担忧，转告给中国政府和地方当局。

中国政府：意图破坏北京冬奥的举动不会得逞

中国外交部发言人汪文斌在3日的例行记者会上回答关於北京冬奥的问题时表示，中国对於把冬奥会办成一届精彩丶非凡丶卓越的奥运盛会充满信心。

他说：「当前北京冬奥会各项筹备工作进展顺利，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。同时，我要指出的是，出于政治动机，试图干扰丶阻碍丶破坏北京奥运会的筹办和举行是非常不负责任的做法。相信这样的举动得不到国际社会的支持，也注定不会得逞。」

北京冬奥奥运会定于2022年2月4日开幕，距离被推迟的夏季东京奥运会仅6个月，但北京冬奥的筹备工作因全球新冠疫情而受到影响。中国在一系列人权相关的议题上正面临全球严厉批判，特别是在中国政府在新疆将超过百万的少数民族穆斯林关进再教育营，以及在香港打压自由与人权。

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