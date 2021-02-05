北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

担忧CT值 恐惧被操纵：冬奥前 德国人心事重重

即将赴北京参加冬奥会的德国队渴望奖牌，但同时也不乏担忧，特别是考虑到新冠疫情的现状，德国滑雪协会一位资深官员近日称，对于PCR检测可能被操纵的风险感到担忧，并对于CT值的评判标准提出质疑。国际奥委会和德奥联则表示，一切皆有明确规定，无需担忧。