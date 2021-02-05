 北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2022

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时政风云

北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

对于球迷、粉丝而言，本届北京冬奥会赛事的体育馆内，恐怕不有其一席之地。主办方已经宣布，取消公开售票，改为组织特定人员观赛。与此同时，冬奥村的闭环管理启动。

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