北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

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对于球迷、粉丝而言，本届北京冬奥会赛事的体育馆内，恐怕不有其一席之地。主办方已经宣布，取消公开售票，改为组织特定人员观赛。与此同时，冬奥村的闭环管理启动。
为了避免本土疫情影响即将开幕的北京冬奥，主办方17日宣布改变售票策略，取消公开售票，改成组织特定观众到场观赛的方式。同日，北京市政府称，首例奥密克戎个案可能是被境外物品感染。
作为防疫措施之一，北京冬奥会的所有参与者都必须记录个人健康状况。主办方提供的一款名为“冬奥通”的智能手机应用程序可以实现这一功能。但是，德国之声独家获得的一份安全研究报告显示，这款软件存在严重安全隐患。
即将赴北京参加冬奥会的德国队渴望奖牌，但同时也不乏担忧，特别是考虑到新冠疫情的现状，德国滑雪协会一位资深官员近日称，对于PCR检测可能被操纵的风险感到担忧，并对于CT值的评判标准提出质疑。国际奥委会和德奥联则表示，一切皆有明确规定，无需担忧。
北京冬奥进入倒数阶段，面对持续扩散的本土疫情，中国各地相继祭出更严格的管控措施。首都北京也加强出入管制，至于这波疫情的爆发地点西安则宣布将逐步解封。
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