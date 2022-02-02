德国队批评北京的隔离条件

德国奥林匹克运动联合会 （德奥联）体育部负责人施梅尔普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig 图中）周六表示，德国男子北欧两项运动员弗伦策尔（Erik Frenzel）正在隔离的房间是“令人无法接受的”。这名负责人指出，房间大小和卫生条件以及餐饮质量，包括网络连接都存在问题。曾获得三枚奥运金牌的弗伦策尔是抵达北京出席冬奥会的数百名被检测出新冠阳性的人员之一。