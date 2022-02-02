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北京冬奥会开幕式后的第一天，挪威代表团收获奥运首金，中国代表队也摘下东道主首金。有选手破了纪录，有运动员爆了冷门，也传出对主办方的批评声音。
2月5日，挪威选手约海（Therese Johaug）在越野滑雪女子双追逐（7.5公里传统技术+7.5公里自由技术）比赛中获得冠军，由此摘得北京冬奥会的首枚金牌。
在周六当天举行的速度滑冰女子3000米比赛于中，最后出场的这一组是世界排名第1和第2的意大利选手洛洛布里吉达（Francesca Lollobrigida）和荷兰选手斯豪滕（Irene Schouten，左）。斯豪滕在最后一圈实现反超，以3分56秒93的成绩夺冠，刷新奥运纪录。洛洛布里吉达获得亚军。
挪威队夺得冬季两项混合接力4x6公里（女子＋男子）赛冠军。该队选手鲍伊（Tarjei Bø）在赛后抱怨称，这地方不能举行两项混合接力。原因是位于张家口的比赛场地风太大，导致运动员无法瞄准。获得第5名的德国队选手多尔（Benedikt Dol）也做出了类似的评论。
在跳台滑雪女子个人标准台决赛中，德国选手阿尔特豪斯（Katharina Althaus）获得亚军，为奥运会德国代表队摘得首枚奖牌。来自斯洛文尼亚的选手则包揽了金铜牌，她们分别是：博加塔伊（Ursa Bogataj）和克里日纳尔（Nika Kriznar）。
德国奥林匹克运动联合会 （德奥联）体育部负责人施梅尔普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig 图中）周六表示，德国男子北欧两项运动员弗伦策尔（Erik Frenzel）正在隔离的房间是“令人无法接受的”。这名负责人指出，房间大小和卫生条件以及餐饮质量，包括网络连接都存在问题。曾获得三枚奥运金牌的弗伦策尔是抵达北京出席冬奥会的数百名被检测出新冠阳性的人员之一。
在自由式滑雪男子雪上技巧赛场上，公认的该项目历史最佳选手、奥运卫冕冠军、生涯斩获71个世界杯冠军的加拿大选手金斯伯里（Mikael Kingsbury，图中）在最后时刻被21岁的瑞典选手沃尔贝里（Walter Wallberg）爆冷，无缘卫冕，获得亚军。日本选手堀岛行真收获铜牌。
中国短道速滑队在混合团体接力决赛获得冠军，这也是中国代表团北京冬奥会首金。半决赛时，中国队排名第四，同组竞技的美国队、俄罗斯奥委会队虽是小组前两名，但在比赛结束后，裁判回看判定两支队伍犯规，继而取消了美国队、俄罗斯奥委会队的成绩。中国队才得以晋级决赛。
即使在北京冬奥会开幕式举办后的第二天，社交媒体上有关开幕式的讨论和图片依旧随处可见。从“中国式浪漫”到“外国记者被推”，中国防火墙内外观众的关注点各不相同。
根据一项奥运奖牌预测，上届冬奥会的奖牌榜冠军挪威将大概率卫冕成功。德国有望保持亚军地位，俄罗斯、美国紧随其后。中国队也将提升成绩，打破自己的冬奥奖牌记录。
2022年的北京冬奥会因疫情而与过去不同，疫情限制将会多严格？有多少运动员会到场？他们将享有多大的行动自由？
北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。
北京冬奥会在2月4日正式开幕，但是与千里之外鸟巢会场内的欢庆气氛相比，德语媒体的评论显得相当“格格不入”。如果中国政府希望通过举办奥运提升国家形象，显然并不算成功。
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