 北京冬奥会测试赛已检测出三例新冠核酸阳性 | 足坛体坛 | DW | 18.11.2021

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北京冬奥会测试赛已检测出三例新冠核酸阳性

北京冬奥组委对外通报称，一名在华参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。至此已经有3名外籍运动员被检测为新冠肺炎阳性病例或无症状感染者。

China, Peking | Olympische Winterspiele 2022

（德国之声中文网）法新社报道指出，北京冬奥会主办方不会改变明年2月北京冬奥会开幕的计划。为此，北京开始执行极其严格的进出京规定，同时坚持每天对闭环"泡泡"中的成千上万的运动员进行核酸检测。

据北京东奥组委疫情防控办公室对外通报，11月4日，乘坐包机前往中国参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的1名外籍运动员在入境海关时检测新冠阳性，后被诊断为无症状感染者。

11月11日，在例行每日核酸检测中，从该国运动员的密接者中检测出一例阳性，被诊断为无症状感染者。

11月16日，又有一名参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。这名外籍运动员为此前确诊无症状感染者的密切接触者之一。

上述三名运动员均被转运至隔离设施进行医学观察。

观看视频 01:29

北京冬奥倒数一年 当地民众怎么看?

北京冬奥组委新闻宣传部部长赵卫东在记者会上说，官方会继续"对运动员、材料、环境进行检测，同时会坚持健康监测和环境消毒"。

2022年北京冬季奥运会计划于2022年2月4日开幕，2月20日闭幕。

届时将有成千上万来自各国的运动员参加这一届冬奥会，这对于中国在新冠疫情中始终坚持的"零容忍"防疫政策势必形成巨大挑战。

本周，北京市政府开始进一步严格进京新规定，进出北京的所有旅游者必须出具48小时内的核酸检测阴性结果。中国国内一些高风险地区飞往北京的航线暂时被取消。

同世界上大多数国家相比，中国本土病例数量极低，这一成果主要仰赖于大规模检测、极其严苛的隔离规定以及边境控制。特别是严格的入境限制造成一些人无法回到中国工作。

本届冬奥会将考验中国应对大流行病的能力。主办方承诺限制体育场馆的观众人数并禁止海外观众现场观赛。

所有参赛选手和场馆工作人员都必须接种疫苗。北京全市高风险行业的从业人员每周都要接受数次核酸检测。

北京冬奥会主办方表示，筹备阶段新冠病毒是最大挑战。

另外这届冬奥会还要面对大量抵制的声音。11月17日，《华盛顿邮报》专栏文章引述消息人士指，拜登政府预计要对北京冬奥实施"外交抵制"，禁止美国官员出席冬奥。今年7月欧洲议会以578票赞成丶29票反对及73票弃权，通过一项不具约束力的决议案，敦促欧盟及成员国的官员，不要出席北京冬奥会。

冬奥会圣火点燃仪式的前一天，10月17日，"抵制北京2022（No Beijing 2022）"运动的两名成员在雅典卫城示威，高呼"自由西藏"、"抵制北京2022年'"和"无自由 无奥运"等口号。

10月11日，即将从德国联邦议院体育委员会主席一职卸任的弗莱塔克（Dagmar Freitag ）接受德新社采访时也表示，作为对中国侵犯人权的抗议，希望各国政要抵制2022年2月举行的北京冬奥会。

观看视频 02:00

奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火

(法新社、路透社、德新社)

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