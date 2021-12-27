北京冬奥会有多“绿色”？

（德国之声中文网）德广联记者去年年底参加中国官方组织的一次外媒集体采访时看到，位于北京市区以北约70公里的延庆赛场，新建的巨大滑道上在铺设人工造雪，四周的群山没有一点雪的影子。这里虽然冬季寒冷，但也非常干燥，几乎没有降水。

延庆赛区的奥运场馆将承办高山滑雪和雪车、雪橇等滑行项目。为了铺设雪道，必须人工造雪。用水来自地势较低的谷地，通过大型管道网络和水泵抽水上山。自去年11月中以来，180台造雪机几乎日夜不停地工作。

绿色能源

据延庆赛区造雪工作的负责人介绍，奥运设施的用电全部来自风能和太阳能，用水来自当地的河湖和水库，不使用地下水。这将保障本届冬奥是一场环保的奥运会。而且人造雪融化后，雪水会被再度收集利用。

根据官方媒体介绍，延庆赛区利用造雪引水系统对再生水、融雪、降雨通过塘坝统一调蓄，形成造雪用水的内循环，实现水资源可持续利用。能源方面，冬奥会实现奥运史上首次100%绿色供电。

此次的奥运筹备工作还包括一项植树计划，将张家口的森林覆盖率从56%提升到70%-80%。距离北京200多公里的张家口赛区将承办冬奥会的大部分单板和双板项目的比赛，包括自由式滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、北欧两项和冬季两项。

中国还表示将首次实现奥运会"碳中和"。但环保组织绿色和平称，在缺乏进一步数据的情况下，将难以评估这一目标是否真的获得实现。

何为可持续

为铺设延庆的雪道，就至少需要用水200多万立方米。而北京和周边都属于极度缺水的地区。水利专家张俊峰对德广联记者说，按国际标准，一年中人均水资源占有量在300立方米以下，就属于极度缺水，而北京和周边地区的人均水资源占有量只有170立方米，如果把非常住人口也计算在内，甚至低于100立方米。不过，这位专家认为奥运会不会造成用水不足的问题。

中国国内对冬奥会的可持续性提出质疑的声音几乎听不到。但海外有不少批评。法国斯特拉斯堡大学的地理学教授德容（Carmen de Jong）认为，北京冬奥绿色、环保和可持续的承诺是难以兑现的。她在接受德国电视二台（ZDF）采访时表示，从用水、碳排放、选址用地、水土流失等诸多方面，都谈不上可持续性利用。她认为北京冬奥将是“最缺乏持续性”前景的一届冬奥会。

延庆的冬奥滑行运动场馆

延庆的高山滑雪和雪橇项目的赛道所在地，原本在松山国家级自然保护区的核心区域，此外运动员居住的奥运村也建在保护区的边缘。在承办冬奥会的决定做出后，当局干脆改变了保护区的划界，将这一区域“剔出”保护区。环保人士对这一做法提出过批评并曾将有关部门告上法庭，但终未能改变结果。

中国为冬奥修建了高速公路、高铁和酒店等配套设施，当然会使地方受益。但德容在去年11月接受德意志电台采访时表示，使用这些基础设施的仅是一定的社会阶层，比如北京或周边的中产阶层今后会去滑雪，因为冰雪运动对很多民众来说是一种昂贵的奢侈运动，“我不认为当地农民会有经济能力享受”。

（ARD、ZDF）

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