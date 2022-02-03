北京冬奥会开幕：你需要知道的几件事

2022年的北京冬奥会因疫情而与过去不同，疫情限制将会多严格？有多少运动员会到场？他们将享有多大的行动自由？
（德国之声中文网）
来自90多个国家的约2900名运动员将在北京参赛争夺奖牌。其中，代表德国参赛，今年49岁的速度滑冰选手佩希施泰因（Claudia Pechstein）是北京奥运会上年龄最大的运动员，这是她八次参加奥运会。
本届北京冬奥总共会颁发109个项目的奖牌，比2018年的平昌冬奥多出7个项目，包含了跳台滑雪、短道速滑和单板滑雪的新混合比赛。此外，女子单人雪橇也是赛事中的一个新项目。
与夏季奥运不同，冬奥只有几个知名的运动明星，其中包括美国高山滑雪选手米凯拉席弗琳（Mikaela Shiffrin）和花样滑冰的卫冕奥运冠军、日本的羽生结弦（Hanyu Yuzuru）等。
中国方面，在美国出生、于2019年宣布为中国出赛的中美混血滑雪健将谷爱凌、花样滑冰的隋文静和韩聪以及短道速滑运动员武大靖皆备受瞩目。台湾的中华队则派出四名选手参赛，其中何秉睿、李玟仪与林欣蓉都是首次参加奥运，而从滑轮转战滑冰的老将黄郁婷则是独拿三项参赛资格。
香港方面则关注参加短道速滑项目的运动员朱定文，另外加上高山滑雪选手金和晓以及翁厚全，共三人将出战北京冬奥，是香港代表队史上最多的一次。
北京冬奥比赛将分布在三个地方举行，分别是北京、延庆和张家口。部分在2018年夏季奥运曾使用的设施将会再次被使用。唯一的新设施将会举办速度滑冰比赛。
据中国媒体报道，名为「首钢滑雪大跳台」被誉为本次赛事最独特的场馆。它原本坐落在北京荒凉的西郊，过去是个工业区。如今，首钢滑雪大跳台是世界上第一个永久性的大跳台赛场，将在北京冬奥会期间承办自由式滑雪大跳台和单板滑雪大跳台赛事。
另外，参加滑雪和雪橇项目的运动员必须从奥运村向东北方向通勤约75公里到延庆。北京、延庆和张家口之间有一条新的高速火车线路相连。
另外，这三个地方都不会有足够的雪，因此这可能将是冬奥会首次采用100%的人制雪。
奥运主办单位正尽一切努力达成他们「顺利举办冬奥会」的承诺，因此严格的清零措施就必须仰赖大规模检测和人与人之间的接触限制，包括封锁个别地区或整个大城市。
所有抵达北京的人都必须在出发前和到达时接受检测，并且只允许在闭环「泡泡」内活动。他们每天将强制接受PCR检测，检测结果必须上传到官方应用程序 「My2022」，以及体温和其他当前健康信息。
该应用程序因隐私问题而受到批评。还有人对测试表示担忧，因为信息有可能被操纵。根据规定，呈阳性的人必须去隔离酒店10天，而解除隔离的条件则是至少相隔24小时的两次核酸检测皆呈阴性。
北京冬奥组委新闻发言人赵卫东周二（1日）向媒体表示，「参与者的安全和健康是我们的首要任务」。然而因为变种病毒奥密克戎（Omicron）仍无法完全阻挡在国境外，根据规定，仅有少数选定的中国人可以入场馆观看比赛，不会有任何外国观众。上个月，官方停止了对中国民众销售赛事门票。
北京2008举办年举办夏季运动会时，外界希望中国会因为奥运而带来政治变革，更加开放，但这并未发生。中国的政治制度反而似乎比以往任何时候都更加严厉。
外界批评中国对维吾尔族和西藏的的压迫、对香港的民主派进行镇压，在全国各地加强监控等行为，最近人们也对指控中国高官性侵的网球运动员彭帅的安全状况感到担忧。
由于这些人权问题，包括美国、英国和日本在内的一些国家已经宣布对这些运动会进行外交抵制。尽管德国并未宣布外交抵制，但总理肖尔茨、外交部长和总统都已宣布不会在冬奥会期间前往北京。
另一方面，俄罗斯总统普京则将访问中国出席冬奥开幕，即使他的国家因为在2019年世界反兴奋剂机构通过了对「俄罗斯禁赛四年」的提案，使俄国无法正式派队参赛。这也意味着俄罗斯未来四年内不得参加包括奥运会等赛事。
（综合报道）
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