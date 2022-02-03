北京冬奥会开幕：你需要知道的几件事

（德国之声中文网）

参加冬奥会的有谁？

来自90多个国家的约2900名运动员将在北京参赛争夺奖牌。其中，代表德国参赛，今年49岁的速度滑冰选手佩希施泰因（Claudia Pechstein）是北京奥运会上年龄最大的运动员，这是她八次参加奥运会。

本届北京冬奥总共会颁发109个项目的奖牌，比2018年的平昌冬奥多出7个项目，包含了跳台滑雪、短道速滑和单板滑雪的新混合比赛。此外，女子单人雪橇也是赛事中的一个新项目。

与夏季奥运不同，冬奥只有几个知名的运动明星，其中包括美国高山滑雪选手米凯拉席弗琳（Mikaela Shiffrin）和花样滑冰的卫冕奥运冠军、日本的羽生结弦（Hanyu Yuzuru）等。

中国方面，在美国出生、于2019年宣布为中国出赛的中美混血滑雪健将谷爱凌、花样滑冰的隋文静和韩聪以及短道速滑运动员武大靖皆备受瞩目。台湾的中华队则派出四名选手参赛，其中何秉睿、李玟仪与林欣蓉都是首次参加奥运，而从滑轮转战滑冰的老将黄郁婷则是独拿三项参赛资格。

香港方面则关注参加短道速滑项目的运动员朱定文，另外加上高山滑雪选手金和晓以及翁厚全，共三人将出战北京冬奥，是香港代表队史上最多的一次。

观看视频 01:22 归化球员撑台面 中国冰球队即将亮相冬奥

比赛地点在哪？

北京冬奥比赛将分布在三个地方举行，分别是北京、延庆和张家口。部分在2018年夏季奥运曾使用的设施将会再次被使用。唯一的新设施将会举办速度滑冰比赛。

据中国媒体报道，名为「首钢滑雪大跳台」被誉为本次赛事最独特的场馆。它原本坐落在北京荒凉的西郊，过去是个工业区。如今，首钢滑雪大跳台是世界上第一个永久性的大跳台赛场，将在北京冬奥会期间承办自由式滑雪大跳台和单板滑雪大跳台赛事。

另外，参加滑雪和雪橇项目的运动员必须从奥运村向东北方向通勤约75公里到延庆。北京、延庆和张家口之间有一条新的高速火车线路相连。

另外，这三个地方都不会有足够的雪，因此这可能将是冬奥会首次采用100%的人制雪。

北京疫情如何？

奥运主办单位正尽一切努力达成他们「顺利举办冬奥会」的承诺，因此严格的清零措施就必须仰赖大规模检测和人与人之间的接触限制，包括封锁个别地区或整个大城市。

所有抵达北京的人都必须在出发前和到达时接受检测，并且只允许在闭环「泡泡」内活动。他们每天将强制接受PCR检测，检测结果必须上传到官方应用程序 「My2022」，以及体温和其他当前健康信息。

该应用程序因隐私问题而受到批评。还有人对测试表示担忧，因为信息有可能被操纵。根据规定，呈阳性的人必须去隔离酒店10天，而解除隔离的条件则是至少相隔24小时的两次核酸检测皆呈阴性。

北京冬奥组委新闻发言人赵卫东周二（1日）向媒体表示，「参与者的安全和健康是我们的首要任务」。然而因为变种病毒奥密克戎（Omicron）仍无法完全阻挡在国境外，根据规定，仅有少数选定的中国人可以入场馆观看比赛，不会有任何外国观众。上个月，官方停止了对中国民众销售赛事门票。

北京冬奥的政治性如何？

北京2008举办年举办夏季运动会时，外界希望中国会因为奥运而带来政治变革，更加开放，但这并未发生。中国的政治制度反而似乎比以往任何时候都更加严厉。

外界批评中国对维吾尔族和西藏的的压迫、对香港的民主派进行镇压，在全国各地加强监控等行为，最近人们也对指控中国高官性侵的网球运动员彭帅的安全状况感到担忧。

由于这些人权问题，包括美国、英国和日本在内的一些国家已经宣布对这些运动会进行外交抵制。尽管德国并未宣布外交抵制，但总理肖尔茨、外交部长和总统都已宣布不会在冬奥会期间前往北京。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



另一方面，俄罗斯总统普京则将访问中国出席冬奥开幕，即使他的国家因为在2019年世界反兴奋剂机构通过了对「俄罗斯禁赛四年」的提案，使俄国无法正式派队参赛。这也意味着俄罗斯未来四年内不得参加包括奥运会等赛事。

（综合报道）

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