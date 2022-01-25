北京冬奥会：哪些国际政要会出席？

巴基斯坦总理等数位亚太国家政要

根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。