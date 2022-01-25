北京冬奥会：哪些国际政要会出席？

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中国方面1月28日公布了下周北京冬奥会的来访贵宾名单，包括25位国家元首、政府首脑、王室成员，以及至少7位国际组织负责人。不过，西方国家的领导人则大都回避这一体育盛事。
普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。
根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。
同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。
除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。
根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。
在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。
南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。
埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。
北京冬奥会开幕在即，来自世界各地的243个非政府组织呼吁对其进行外交抵制，并敦请运动员和赞助商不要让中国政府的人权侵犯行为合法化。
中国外长王毅与美国国务卿布林肯举行通话。在谈及乌克兰危机时，王毅表示，呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。布林肯强调缓和局势并警告俄罗斯对乌克兰采取进一步侵略行为将为全球安全和经济带来风险。
周四，欧盟就中国对立陶宛采取"歧视性贸易行为"一事，在世贸组织提起诉讼。就此，北京同维尔纽斯的外交纠纷，显然已扩展至欧中关系层面。
西安因疫情在经历了1个月的封城之后解封，恢复正常生活生产秩序。北京冬奥会召开在即，北京部分地区出现零星确诊病例，北京当局如临大敌，为防控措施加码。与冬奥会相关的入境人员中已检测出72例阳性病例。
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