北京冬奥不延期 惟疫情严峻担忧仍在

国际奥委会周三（5日）承诺，北京冬季奥运会将按计划如期举行，也公布防疫泡泡的相关细节，但仍有代表队担忧，可能有优秀运动员因疫情而无法参赛。
（德国之声中文网）国际奥委会周三（5日）承诺，冬季奥运会将按计划如期举行。这项决定是瑞士奥运代表团领队在要求奥委会就疫情会否影响北京奥运会进行讨论后的隔天所发布。
在与各国奥委会、北京2022年冬奥会组织委员会举行的闭门会议上，国际奥委会排除了因新冠疫情而推迟2月北京冬奥的可能性。
北京冬奥协调委员会主席萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch）指出，为确保参赛者和中国民众都能有一届安全的冬奥会，一切安排都在按计划进行中。
国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）则说：「面对新冠肺炎的奥密克戎(Omicron)变种病毒，特别是在欧洲和美国，我们必须尽一切努力，确保运动员的奥运梦不会在出发前几天被夺走。」
国际奥委会一直希望能避免冬奥会再次延期，因为原定于2020年举行的东京奥运会被推迟了一年才举行。不过，瑞士奥运代表团领队斯托克利(Ralph Stöckli)仍对继续举办北京冬奥会提出担忧，因为有越来越多的运动员确诊新冠肺炎。
斯托克利周二（4日）接受瑞士电视台采访时说：「我们必须要认真讨论奥运延期的可能性，如果最优秀的选手们无法参赛，那将带来很大的困难。」
隔天，瑞士奥运代表队在听取了国际奥委会的意见后表示，「很高兴现在在这个问题上已经获得确认」，但同时曾重申，届时可能还是会有部分优秀运动员因疫情而无法出赛。
北京及国际奥委会正在为奥运会正在建立防疫泡泡，并针对旅行和人员的移动进行比去年更严格的限制，而体育场馆的赛事将仅允许中国居民进场观赛。
巴赫指出，冬奥会的《疫情应对措施手册》不仅仅是一本规则手册，而是2022年北京奥运会前的一种生活方式。
国际奥委会在一份声明中说：「现在是所有将前往北京的奥运会参赛者提高警觉的关键时刻，因为距离奥运会在北京开幕不到30天。」北京冬奥会将从2022年2月4日开始至20日。
「他们在出发到北京之前，应该要已开始遵循2022年北京奥运会手册中所规定的措施，」声明写道。
这些规定包括对未完全接种疫苗的运动员、官员和工作人员进行为期21天的隔离，及每天针对已接种疫苗的人进行新冠检测。冬奥会工作人员的行动也将被限制在防疫泡泡范围内。
另外，针对新冠检测呈现阳性但无症状的运动员和工作人员，一旦连续两次PCR检测结果呈阴性、两次样本之间至少间隔24小时，并且没有其他新冠症状，就可以解除隔离。
国际奥委会说，这些人之后将进入密切接触管理系统，这意味着每天采检两次，但进行奥运会有关的活动时则可被允许不受隔离，「对于运动员来说，这意味着他们将能够继续训练和比赛」。
（美联社、法新社）
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