北京冬奥不延期 惟疫情严峻担忧仍在

（德国之声中文网）国际奥委会周三（5日）承诺，冬季奥运会将按计划如期举行。这项决定是瑞士奥运代表团领队在要求奥委会就疫情会否影响北京奥运会进行讨论后的隔天所发布。

在与各国奥委会、北京2022年冬奥会组织委员会举行的闭门会议上，国际奥委会排除了因新冠疫情而推迟2月北京冬奥的可能性。

北京冬奥协调委员会主席萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch）指出，为确保参赛者和中国民众都能有一届安全的冬奥会，一切安排都在按计划进行中。

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）则说：「面对新冠肺炎的奥密克戎(Omicron)变种病毒，特别是在欧洲和美国，我们必须尽一切努力，确保运动员的奥运梦不会在出发前几天被夺走。」

担忧仍在

国际奥委会一直希望能避免冬奥会再次延期，因为原定于2020年举行的东京奥运会被推迟了一年才举行。不过，瑞士奥运代表团领队斯托克利(Ralph Stöckli)仍对继续举办北京冬奥会提出担忧，因为有越来越多的运动员确诊新冠肺炎。

斯托克利周二（4日）接受瑞士电视台采访时说：「我们必须要认真讨论奥运延期的可能性，如果最优秀的选手们无法参赛，那将带来很大的困难。」

隔天，瑞士奥运代表队在听取了国际奥委会的意见后表示，「很高兴现在在这个问题上已经获得确认」，但同时曾重申，届时可能还是会有部分优秀运动员因疫情而无法出赛。

严格防疫

北京及国际奥委会正在为奥运会正在建立防疫泡泡，并针对旅行和人员的移动进行比去年更严格的限制，而体育场馆的赛事将仅允许中国居民进场观赛。

巴赫指出，冬奥会的《疫情应对措施手册》不仅仅是一本规则手册，而是2022年北京奥运会前的一种生活方式。

国际奥委会在一份声明中说：「现在是所有将前往北京的奥运会参赛者提高警觉的关键时刻，因为距离奥运会在北京开幕不到30天。」北京冬奥会将从2022年2月4日开始至20日。

「他们在出发到北京之前，应该要已开始遵循2022年北京奥运会手册中所规定的措施，」声明写道。

这些规定包括对未完全接种疫苗的运动员、官员和工作人员进行为期21天的隔离，及每天针对已接种疫苗的人进行新冠检测。冬奥会工作人员的行动也将被限制在防疫泡泡范围内。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



另外，针对新冠检测呈现阳性但无症状的运动员和工作人员，一旦连续两次PCR检测结果呈阴性、两次样本之间至少间隔24小时，并且没有其他新冠症状，就可以解除隔离。

国际奥委会说，这些人之后将进入密切接触管理系统，这意味着每天采检两次，但进行奥运会有关的活动时则可被允许不受隔离，「对于运动员来说，这意味着他们将能够继续训练和比赛」。

（美联社、法新社）

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