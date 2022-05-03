北京再收緊封控 逾六十個地鐵站被封停運

（德國之聲中文網）為了減少人員流動，北京週三（5月4日）擴大關閉地鐵站，迄今已有64個地鐵站被封停運，大部分位於疫情最嚴重的朝陽區。

根據官媒央視報導，北京在4日的疫情防控發佈會宣布，繼大望路站、環球度假區站封站後，自5月4日起，「增加封閉14條線路的62座車站出入口」，停止進出站，換乘站可實現站內換乘。臨時關閉的地鐵站包含四惠、雙井、十里河、九龍山站等。許多受影響市民在社群網絡抱怨通勤受阻，「不知道明天咋上班」。

根據《新京報》報導，5月5日為「五一」假期後的第一個上班日。受交通封控影響，早晨尖峰時刻不少市民選擇騎行自行車上班，共享單車業者也因應需求加強調度。

除了部分地鐵被封，北京多達158條公車路線臨時調整，自5月5日起亦要求網約車平台減少向封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區部分區域派單。

與此同時，朝陽區宣布自5日起居家辦公，「確實須到崗者，盡量採取自駕方式，減少聚集。」疫情重災的朝陽區，是北京人口最多、大量外國商貿聚集的繁華區域。

北京疫情持續嚴峻，官方加強控管交通與外出。此前外界一直揣測，北京會否像上海一樣「按下暫停鍵」，升級進入封城狀態。

北京市政府新聞發言人徐和建4日在北京疫情發布記者會上表示，北京本波疫情已經超越了2020年新發地批發市場的情況，「疫情防控形勢依然非常嚴峻」，將延續「五一」假期的防控措施，持續禁止餐廳內用、關閉文娛場所。

值得注意的是，加強封控市內交通的同時，北京卻放鬆了入境管制。徐和建4日表示，北京即日起縮短入境隔離規定，包括入境北京旅客、境內密接高風險人群，由原本的「14+7」（14天集中隔離期滿、7天集中或居家隔離），放寬至「10＋7」（10天集中隔離、7天居家隔離），或者14天集中隔離。

根據北京市衛健委最新通報，北京5月4日新增42例新冠本土確診病例，8例無症狀感染者。連日來確診數字都在50例上下波動，《北京日報》報導，北京在區域核酸篩查中發現社會面零星隱匿感染者，「表明本起疫情傳播鏈條仍未完全阻斷。」

同日，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，北京發現多例感染者出現呼吸道症狀，但核酸檢測仍為陰性，提醒民眾注意自身健康以及早發現病例。官方並未詳述多名核酸陰性但事後確診的感染者，其篩檢流程為何、在什麼情況下進一步發現確診。

對此，有網民表示「如果核酸檢測不能找出陽性就麻煩了」，擔憂疫情是否可能出現新變化、社區傳播鏈能否及時斬斷。

上海新增病例降至五千以下

根據上海市衛健委通報，上海5月4日新增4651例本土確診病例，包含4390例無症狀感染者。疫情趨緩，單日新增將至5000例以下，同日新增本土死亡13例。

官方通報表示，確診死亡病例平均年龄82.77歲，年齡區間為40至100歲，全部患者均合併嚴重的急慢性基礎疾病，「死亡的直接原因均為基礎疾病。」自4月17日首次通報病例以來，上海本波疫情累計已503例死亡。

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