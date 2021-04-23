北京再发起新疆大外宣 意图指控海外维族人散播谣言

(德国之声中文网) 流亡澳大利亚的维吾尔人马木提·阿布都热衣木自2015年12月便与家人分离。这段期间，他不断尝试透过各种管道寻求与妻子和两名孩子相关的消息，但除了在2019年底得知妻子可能已被判刑5年之外，他始终无法得知两个孩子与父母在新疆的状况为何。

直到上个月，一群美国有线电视网 (CNN) 的驻京记者到马木提位於新疆的家中探访，意外遇到了他今年已十岁的女儿穆合丽萨.马木提。当CNN记者将马木提的照片拿给他女儿看时，他女儿表明照片中的男子是她父亲。

穆合丽萨後来告诉CNN的记者，她的母亲目前住在外祖母家，她无法时常与母亲见面。她说自己并未与弟弟同住，但能在固定时间与弟弟见面。当CNN记者问穆合丽萨想不想与爸爸团聚时，她直言自己的护照被没收了，所以无法到澳大利亚与父亲团聚。在CNN记者问她是否想念父亲，穆合丽萨在镜头前声泪俱下地说：「妈妈不在这，爸爸也不在这，我只想与他们团聚。」

CNN报导发布後几天，中国官媒CGTN发布另一篇与马木提家人相关的报导，声称三名CNN记者佯装成马木提的「同学」，造访他位於新疆的家中。CGTN的报导称，马木提过去5年都未与家人联系，他的家人呼吁他立即回新疆。

在该报导中，10岁的穆合丽萨向CGTN的记者表示：「他们说他是我爸爸的同学，他们说我爸爸现在住在澳大利亚，并问我是否想到澳大利亚与他团聚。我说我不愿意出国，我想留在喀什，我想留在新疆。」

CGTN也在报导中称，马木提的妻子因在2019年被怀疑激起民族仇恨，导致她的两个孩子被迫与祖父母与外祖父母住在一起。穆合丽萨向CGTN表示她能透过视频与母亲联系，并称她母亲说自己状况很好，叫两个孩子不用担心。马木提的父亲在报导中则称上次与马木提通话是2017年4月，在那之後，马木提便许久未打电话回家，他称自己的唯一愿望是看到马木提回到新疆。

中国官媒一贯的大外宣

马木提在看到CGTN的报导後告诉德国之声，该报导明显是中国官媒一贯的大外宣，因为中国政府之前已多次运用类似的手法试图诋毁海外维吾尔运动者的公开证词。他说：「他们总是要求海外维吾尔人在新疆的家属谴责这些海外维吾尔人，并要求他们停止倡议行动。虽然我对这个报导并不感到意外，但影片中侮辱性的口吻令我非常愤怒。」

他表示，当他听到CGTN称他自2017年便再也没打电话回家後，他感到十分愤怒，因为事实上，他于2019年8月最後一次打电话回家时，他的母亲要求他不要再打电话。此外，他的女儿穆合丽萨告诉CGTN三名CNN记者声称自己是马木提的同学，但马木提表示，在他看到的CNN视频中，三名记者向穆合丽萨表明「我们的同事在澳大利亚采访你爸爸」，而穆合丽萨误将「同事」听成「同学」，所以她才会认为三名记者是父亲的同学。

此外，虽然CGTN在报导中称马木提的家人呼吁他赶快回新疆照顾孩子，但他向德国之声表示，他太太在未做任何违法情事的情况下便被政府判定「激起民族仇恨」的相关罪名，他不难想像如果自己返回新疆，可能会面临什麽样的命运。

他说：「他们拘留我的妻子和迫害我的家人，但同时又要求我回去，这是很可笑的一件事。我不能回去，但我当然想和他们联系，我想把他们带到澳大利亚，那是一个能让我们团聚的安全地方。我将尽力继续进行倡议，希望能让我的妻子获释和我的家人团聚。」

情绪复杂的「相见」

相较於马木提，流亡美国的维吾尔人埃拉帕提·艾尔肯对於中国官媒的大外宣并不陌生。2019年11月，《环球时报》发布了一系列海外维吾尔运动者在新疆家人的视频，当中包含他的母亲与舅舅。当时他们称听说埃拉帕提在网上散播「谣言」，并称对他的行为感到失望。

在那之後，埃拉帕提持续对外发声，要求中国政府透露他父亲、也是前维吾尔电视台记者艾尔肯·吐尔逊的相关消息。埃拉帕提2019年11月被联合国告知，他父亲因「私藏罪犯与煽动他人对国家产生敌意」而被判刑19年10个月，并褫夺公权2年。在那之後，他仍然无法从中国政府的任何管道得知父亲的下落。

4月11日，中国共产党旗下的《浙江新闻》发布了一篇与涉疆新闻发布会相关的报导，内容列举了多名海外维吾尔倡议者，并指控他们「散布很多不实谣言，严重误导了国际舆论」。报导中也提到埃拉帕提，称他在2019年2月用推特发文称自己母亲被关进再教育营，父亲则是被判刑7年或11年，报导指控他2019年3月以「教培中心幸存者及其家属」的身份见了当时的美国国务卿蓬佩奥。

报导下方的视频，是他父亲自2018年与埃拉帕提失联後首次公开露脸，他父亲称在听说一些关於埃拉帕提的事後感到很失望、也很後悔。他父亲说：「我们对你的期望不是这样的，一直希望你能好好学习，成为一个好人，希望你千万不要跟坏人走。我也会努力改造，得到党和政府的宽大处理，争取早日回归，跟你们团聚。」

埃拉帕提在看完视频後对德国之声说：「因为我在过去三、四年都未见到他，因此能知道他还活着，我感到蛮高兴的，至少我证实了这个消息。但同时，我也有些悲伤，因为我父亲变得很瘦，我几乎认不出他的样子。」

埃拉帕提表示，他认为中国政府公布他父亲的视频与他在海外的倡议行动有关，他觉得中国政府此举也代表他们确实在意北京的国际形象。他说：「对于那些家庭成员在新疆被拘留的维吾尔人来说，这证明了透过外国媒体发声是有效的。除了我父亲外，过去三年还有其他维吾尔族活动家的家人从监狱或集中营获释的案例。」

他说，事实上，部分只在社媒上分享证言视频的维吾尔人，也被中国的警察联系，警察表明如果他们愿意停止海外倡议，他们在新疆的家人就会获释。

「中国以政令宣导掩盖事实」

对於马木提与埃拉帕提来说，中国政府的这波新疆大外宣明显是为了反击国际社会对其新疆政策的批评与谴责。马木提告诉德国之声，他认为中国政府近期加强与新疆相关的政令宣导，是为了掩饰过去几年他们在新疆的所作所为。

他说：「他们 (中国政府) 想藉此压制海外的批评声量，并试图掩盖这场人权危机中维吾尔人被大规模关押的部分。当他们无法压制与特定案件相关的消息时，他们便选择对特定人士判一定年数的刑期，让他们更容易为自己的行为做辩护。」

埃拉帕提表示，他不认为中国政府能透过这波大外宣来扭转国际社会如何看待新疆的人权状况，因为这些视频很明显是在逼供，他认为，任何了解新疆状况的人，都可以明白这些视频是如何制作的。

他向德国之声表示：「我认为对中国政府来说，这些视频的主要受众不是国际社会，而是中国人民。由於中国人民没有其他渠道了解新疆的危机，这使中国政府在国内能够掌控与新疆议题相关的论述。」

被中国政府判刑关押已7年的维吾尔学者伊力哈木.土赫提的女儿菊尔．伊力哈木告诉德国之声，她认为那些政令宣导的视频内容并不可信，因为过去几年已有多名新疆再教育营的幸存者描述了营内状况，而那些内容与中国官媒的叙述完全相反。

她说：「他们在新疆的生活活像个地狱，我并不是说维吾尔地区的每个人都被关起来了，但是每个维吾尔人都知道至少有一个人或不计其数的人被中国政府逮捕丶拘留或虐待过。中国政府自己的官方文件也显示，他们正在大量监禁维吾尔人。中国政府这些作法的目的是为了破坏维吾尔人的血统，让我们远离、忘了维吾尔人的身份丶语言与文化。」

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