北京公开《国安法》细节 专家忧香港自治“被判死刑”

（德国之声中文网）在北京出人意料地于周四晚公布了拟议港版《国安法》的计划后，中国全国人大常务委员会副委员长王晨周五上午公布了更多细节。在一份名为"关于《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》的说明"中，王晨表示，"一国两制"在实践过程中面临着新的风险和挑战，当前"一个突出问题就是香港特别行政区国家安全风险日益凸显，特别是2019年香港发生'修例风波'以来。……这些行为和活动，严重挑战'一国两制'原则底线，严重损害法治，严重危害国家主权、安全、发展利益，必须采取有力措施依法予以防范、制止和惩治"。



说明还称，考虑到香港现状，必须"从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，改变国家安全领域长期'不设防'的状况"。在该法案经过中国人大立法程序后，直接在香港实施，将允许中国政府在香港设置国家安全机构。同时，香港也将建立"维护国家安全的机构和执行机制",并明确规定香港特首应当"就履行维护国家安全职责、开展国家安全推广教育、依法禁止危害国家安全的行为等情况，定期向中央人民政府提交报告"。



此外，说明还指出， "香港特别行政区根据香港基本法第23条规定仍然负有维护国家安全的宪制责任和立法义务，应当尽早完成维护国家安全的有关立法"，"香港特别行政区行政机关、立法机关、司法机关应当依据有关法律规定有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为" 。



损害香港自治权



香港泛民派立法会议员杨岳桥表示，这一连串的动作显示出北京已不在乎《中英联合声明》中赋予香港的高度自治权。



杨岳桥在接受德国之声采访时说："在香港设立一个直接向北京负责的安全机构，这是前所未有的，谁会领导这个机构还有待观察。但如果这是北京计划应对去年崛起的反送中运动的方式，我不认为这能解决问题。它反而会制造出更多与'一国两制'框架运作有关的问题。"



杨岳桥指出，若全国人大想针对香港出台全国性法律，应该遵循《基本法》第18条，该条规定了全国人民代表大会常务委员会如何在《基本法》附件三中添加全国性法律。这是中国政府计划实施拟议中的《国安法》的方式。



"现在的问题是全国人大希望插入一条只在香港施行的法律，这违反了《基本法》第18条的定义。他们选择绕过香港立法会。这公然违反了'一国两制'的框架，同时也削弱了《基本法》所承诺的高度自治。"





"对香港判死刑"



由于尚不清楚法案草案中提到的四种刑事犯罪的定义，一些专家认为该法可能严重阻挠香港司法系统运作。香港中文大学政治与行政学系副教授马岳表示，此举将开启先例，允许中国政府通过全国人大制订任何法律并强行在香港实施。



此外，马岳也认为，该草案可能对香港人享有的其它公民自由构成庞大威胁，其中包括言论自由及集会自由。他对德国之声表示："在2019年的反政府示威中，许多人被指控骚乱或纵火。"



"如果依照中国的标准制订国安法，判决可能会更严厉。这将严重摧毁公众对香港司法系统的信心。"



纽约大学美国-亚洲法律研究所特别研究员张语轩在接受德国之声采访时指出，现在拟推的《国安法》将使北京能进一步介入有关香港的重要决定。



张语轩表示："一段时间来在香港不断上演的真实情况是，所有有关香港的重大决定都是由北京做出的。（拟定《国安法》的做法）无异于是对香港判处死刑。"





反政府示威再升级?



虽然多数专家一致同意，制订《国安法》将进一步加剧香港的反中情绪，但一些人认为，新一波的抗议潮应该不会达到2019年历时数月的反送中运动规模。



香港中文大学的马岳表示，《国安法》将引起香港人的许多不满，但他不认为香港会再次出现类似于去年的大规模抗议。



"我觉得人民比去年更愤怒，但是去年的经验显示，香港警方在镇压示威者时毫不留情。所以在香港警方和政府得到北京更强烈的支持后，人民不太可能再次上街与警察对抗。"



泛民派议员杨岳桥表示，如果北京绕过香港所有重要机构通过了《国安法》，将会严重破坏香港《基本法》的基础。



"若这条法律最终成真，'一国两制'框架将不剩下什么。无论我们如何给这条法律命名，区别香港与中国的自由基础将受到挑战、破坏，最终消失。"

