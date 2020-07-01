 北京公布涉港国安人事任命透露何种信号？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2020

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时政风云

北京公布涉港国安人事任命透露何种信号？

本周五，中国国务院宣布任命中联办主任骆惠宁担任香港国安委国家安全事务顾问，中共广东省委常委郑雁雄出任驻港国家安全公署署长。法新社认为，北京高层任命强硬派的做法折射出中国政府的治港思路。

Archivbild | Zheng Yanxiong 2011 (Getty Images/AFP/M. Ralston)

（德国之声中文网）几天前中国全国人大常委会全票通过的"港版国安法"中规定， 在香港成立国家安全委员会（国安委），由行政长官担任主席。另外北京方面在香港另设驻港国家安全公署（国安公署），此公署不受香港特区管辖。

今天（7月3日），中国国务院做出决定，任命骆惠宁为香港特别行政区维护国家安全委员会国家安全事务顾问；任命郑雁雄为驻港国安公署署长；任命李江舟、孙青野为驻港国安公署副署长。 骆惠宁目前的职务是驻港中联办主任。郑雁雄是中共广东省委常委、省委秘书长。李江舟现任公安部驻香港中联办警务联络部部长。孙青野的背景不详，有消息传他来自国安系统。

中国社交媒体上有人解读北京高层对"港版国安法"人事任命背后透露出的信号为：北雁南飞（郑雁雄），白鱼入舟（李江舟），坚壁清野（李青野），骆惠安宁（骆惠宁）。

根据公开资料，郑雁雄1963年8月生于广东汕头，曾在共青团广东省委、人民日报社华南分社等处工作，2002年出任广东省委政策研究室副主任，2005年起在汕尾市任职，2013年起任广东省委宣传部副部长、广东省委秘书长等职，2019年1月起任广东省委常委、秘书长。

法新社报道说，现年56岁的郑雁雄曾在任职汕尾市委书记期间处理过乌坎村群体性事件。

香港中国问题专家林和立在接受法新社采访时说："郑雁雄是个强硬的执行者，铁面无私。 " 林和立说，和近些年来北京任命的驻港高官不一样，郑雁雄会讲粤语。他补充说：" 郑雁雄在镇暴方面的经验让他受到高层的青睐。 "

China Mahnwache Hongkong (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港民众2016年曾举行烛光晚会声援乌坎村

乌坎村群体性事件发生期间，曾有香港多家媒体引述郑雁雄的话说，"乌坎村民和境外媒体相互勾结制造事端"。

法新社报道说，去年由反对修改逃犯条例而起的抗议活动在香港持续了近半年之久，期间还多次发生伴随暴力事件的示威运动。这促使北京当局下定决心通过指定执行港版国安法结束动荡局面。

中国当局拒绝接受港人希望获得更大民主的要求，并且将香港社会的动乱描述成境外势力扰乱中国大陆的图谋。

被国务院任命出任香港国安委顾问的骆惠宁今年1月初开始担任驻港中联办主任，2月又开始兼任国务院港澳事务办公室副主任。

骆惠宁已经年过65岁，在中国是正部级官员的退休年龄，但仍然获委任为香港中联办主任，外界普遍分析认为他只是一个过渡人选。

香港基本法中原本规定禁止内地官员干涉香港日常事务。但是北京方面强调，国安问题属于中央政府的职权范围。

台湾淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳上个月在接受台湾央广新闻采访时曾表示，"北京看重在香港议题的战略部署，宁可承受因此产生的各种危机，也要传达'国安与主权议题不容任何挑衅'的态度。这也再一次显现出习近平有别于其他中共领导人、鲜明的'底线思维'特质"。

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 1997 (Reuters/D. Martinez)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    《基本法》埋雷

    香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

  • Hongkong Proteste Protestaktion China (AP)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    “二十三条”立法遭阻击

    2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

  • Hongkong Protest gegen China & Ausschreitungen (Reuters/T. Peter)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    “反送中运动”

    2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

  • China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (picture-alliance/AP Photo/J. Peng)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    北京亲自立法

    2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

  • China Nationaler Volkskongress | Abstimmung Sicherheitsgesetz Hongkong (Reuters/C.G. Rawlins)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    《国安法》浮出水面

    5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

  • Weißes Haus PK US-Präsident Trump makes announcement about China at the White House in Washington (Reuters/J. Ernst)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    美国取消香港特殊地位

    华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz (Reuters/T. Siu)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    法案全票通过

    在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。

    作者: 文山


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