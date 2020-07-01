北京公布涉港国安人事任命透露何种信号？

（德国之声中文网）几天前中国全国人大常委会全票通过的"港版国安法"中规定， 在香港成立国家安全委员会（国安委），由行政长官担任主席。另外北京方面在香港另设驻港国家安全公署（国安公署），此公署不受香港特区管辖。

今天（7月3日），中国国务院做出决定，任命骆惠宁为香港特别行政区维护国家安全委员会国家安全事务顾问；任命郑雁雄为驻港国安公署署长；任命李江舟、孙青野为驻港国安公署副署长。 骆惠宁目前的职务是驻港中联办主任。郑雁雄是中共广东省委常委、省委秘书长。李江舟现任公安部驻香港中联办警务联络部部长。孙青野的背景不详，有消息传他来自国安系统。

中国社交媒体上有人解读北京高层对"港版国安法"人事任命背后透露出的信号为：北雁南飞（郑雁雄），白鱼入舟（李江舟），坚壁清野（李青野），骆惠安宁（骆惠宁）。

根据公开资料，郑雁雄1963年8月生于广东汕头，曾在共青团广东省委、人民日报社华南分社等处工作，2002年出任广东省委政策研究室副主任，2005年起在汕尾市任职，2013年起任广东省委宣传部副部长、广东省委秘书长等职，2019年1月起任广东省委常委、秘书长。

法新社报道说，现年56岁的郑雁雄曾在任职汕尾市委书记期间处理过乌坎村群体性事件。

香港中国问题专家林和立在接受法新社采访时说："郑雁雄是个强硬的执行者，铁面无私。 " 林和立说，和近些年来北京任命的驻港高官不一样，郑雁雄会讲粤语。他补充说：" 郑雁雄在镇暴方面的经验让他受到高层的青睐。 "

香港民众2016年曾举行烛光晚会声援乌坎村

乌坎村群体性事件发生期间，曾有香港多家媒体引述郑雁雄的话说，"乌坎村民和境外媒体相互勾结制造事端"。

法新社报道说，去年由反对修改逃犯条例而起的抗议活动在香港持续了近半年之久，期间还多次发生伴随暴力事件的示威运动。这促使北京当局下定决心通过指定执行港版国安法结束动荡局面。

中国当局拒绝接受港人希望获得更大民主的要求，并且将香港社会的动乱描述成境外势力扰乱中国大陆的图谋。

被国务院任命出任香港国安委顾问的骆惠宁今年1月初开始担任驻港中联办主任，2月又开始兼任国务院港澳事务办公室副主任。

骆惠宁已经年过65岁，在中国是正部级官员的退休年龄，但仍然获委任为香港中联办主任，外界普遍分析认为他只是一个过渡人选。

香港基本法中原本规定禁止内地官员干涉香港日常事务。但是北京方面强调，国安问题属于中央政府的职权范围。

台湾淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳上个月在接受台湾央广新闻采访时曾表示，"北京看重在香港议题的战略部署，宁可承受因此产生的各种危机，也要传达'国安与主权议题不容任何挑衅'的态度。这也再一次显现出习近平有别于其他中共领导人、鲜明的'底线思维'特质"。