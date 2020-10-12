 北京先禁澳媒再禁澳棉？ | 经济纵横 | DW | 16.10.2020

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经济纵横

北京先禁澳媒再禁澳棉？

继前几日传出中国暂停进口澳洲煤炭的报导后，如今又传出消息，中国要求棉厂停止购买澳大利亚的棉花。路透社报道称，这是两国关系恶化的最新表现。

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

（德国之声中文网）据路透社周五（10月16日）援引澳大利亚一名政府内部人士以及两家中国棉花贸易商称，中国已经指示棉厂停止购买澳洲棉花。澳政府消息人士还说，如果中国棉厂继续从澳洲购买棉花，可能面临40%的关税。

在发给路透社的邮件中，澳大利亚商务部长伯明翰（Simon Birmingham）表示，澳政府对中国针对棉花购买政策的调整知情，并已警告中国不要采取压制贸易的政策，表示澳大利亚会严肃对待这类可能“限制公平竞争环境、构成中国违反国际承诺”的事件。

中国是品质优良的澳大利亚棉花的最大买家。2018/19年度，该项贸易额达到约9亿澳元（折合约6.37亿美元）。海关数据显示，中国2019年进口了约40万吨澳洲棉花。

Symbolbild Baumwollfeld (tobias kromke/Fotolia)

中国是品质优良的澳棉的最大买家

就在本周，刚刚传出中国下令暂停进口澳洲煤炭的消息。目前澳政府正在对此进行调查。

更多阅读：澳大利亚媒体称中国拒绝澳进口煤炭上岸

一段时间以来，因为澳洲出台《反外国干预法》、禁止华为参与5G建设等一系列事件，中澳外交关系迅速冷却。今年早些时候澳大利亚呼吁对最早出现在中国的新冠病毒的起源进行独立调查，更进一步触怒了北京政府。

今年5月，中国对澳洲大麦征收了总计80.5%的反倾销和反补贴税，实际相当于叫停了10亿美元规模的贸易。本周二，中国方面表示，已经对澳洲葡萄酒进口展开反倾销调查。

王凡/凝炼（路透社）

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