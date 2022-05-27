北京傳多起涉疫違規案件 上海祭方案救經濟

（德國之聲中文網）在中國繼續朝社會面清零邁進之際，北京卻爆發多起疑似違法案例，有民眾無視隔離規定以及核酸檢測機構涉嫌違法而遭調查。與此同時，上海市政府發佈「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，共包括50條政策措施，力拼6月1日全面復工。

中國國家衛生健康委員會公布，29日包括本土確診和無症狀感染者共計122例。中國官方稱疫情趨緩，不過，與朝鮮接壤的吉林省部分邊境地區，出現源頭不明的本土病例。

北京多起違規

北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏通報多起涉疫違法案件。其中一例違反居家隔離規定、擅自外出活動。

一名42歲的孫姓男子5月23日接到社區居家隔離通知後，本應該遵守足不出戶的規定，但男子卻多次外出，在小區內活動。直到5月28日，孫姓男子與其妻核酸檢測呈陽性，導致同棟大樓258名住戶被轉運集中隔離，其餘5000名小區居民進行居家隔離。孫姓男子違反居家隔離規範，又造成疫情傳播風險，警方已依法立案偵查。

另外，5月28日，根據衛健部門轉遞線索，北京公安局對核酸檢測機構「北京中同藍博醫學檢驗實驗室」立案偵查。

初步了解，該公司為了節約成本、加趕進度，嚴重違反新冠病毒核酸檢測操作規範。在檢測過程中以多管混檢的方式，而這將造成檢測結果失準，涉嫌妨害傳染病防治罪。目前，該公司法定代表人等8人，已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

台灣的中央社報導，中國推動常態化核酸檢測作為疫情防控手段，但這波疫情以來，接二連三傳出第三方檢測機構遭查。北京至少已有3家相關機構被立案偵查、3名官員被調查，這反映出核酸檢測監管存在漏洞。

重振上海經濟

中國堅持實施清零政策，上海因此封控兩個多月，經濟受到打擊。為了快速復甦經濟，上海市預計在6月1日起進行復工復市，同時政府公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，預計全年投入人民幣逾3000億元重振經濟。

上海市政府發布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，共包括50條政策措施。為全力助企紓困，上海將從階段性緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、發放援企穩崗補貼。

在復工復產復市方面，上海提出將動態修訂疫情防控指引，取消企業復工復產白名單制等措施。此外，上海還圍繞穩外資穩外貿、促進消費投資、強化支撐保障等方面，提出一系列政策舉措。

上海市長龔正表示，要充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的極端重要性，並稱會「全力支持和組織推動各類企業復工復產達產，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。」

為了讓復工復市更便利，上海市對核酸檢測時間要求做出調整和優化。自6月1日起上海居民搭乘公共交通須持72小時內核酸檢測陰性證明，不同於原本48小時內的檢測要求。

企業因疫獲利

路透社報導稱，中國透過監測、檢測和隔離其公民以防止新冠病毒傳播的政策，打擊了該國大部分經濟，但它在醫療、技術和建築產業卻出現成長。分析師指出，至少有3000家公司受益。

美國智庫外交關係委員會（CFR）高級研究員黃嚴忠表示，「在中國，提供檢測服務和其他相關行業的公司正在賺大錢，因為政府專注於以遏制為基礎的方法來對抗新冠病毒。」

根據中國官媒《證券時報》刊登的一篇文章，上海潤達醫療科技有限公司在上海近兩個月的封鎖期間，4月份每天處理多達40萬次核酸檢測，單月獲利超過3000萬美元。

總部設在北京的中國中鐵股份有限公司（CREC），其業務內容橫跨建築、製造和房地產，今年在中國各地建造方艙醫院，使得利潤在過去兩年中穩定成長。中國中鐵股價在5月份創下三年新高。不過對此，中國中鐵並未回應路透社的訪問。

（路透社、中央社、北京日報）

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