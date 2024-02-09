北京停止向立陶宛公民发放签证

（德国之声中文网）据彭博社周三报道，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯 2月7日在首都维尔纽斯表示，他已经向中国外长询问暂停核发签证事宜，但没有得到任何回应，包括停发签证是否同立陶宛议会代表团最近访问台湾有关。

事实上，二月三日的欧盟外长非正式会议上，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯 就已向欧盟同行通报了这一最新的事态发展。兰茨贝尔吉斯当时表示，一月24日起，中国已不再向立陶宛公民签发入境签证，"中国开始全面限制了我们两国间的旅游和外交接触。"这是去年十一月底双边关系一度出现缓解迹象后，北京再次对立陶宛强力施压。

2021年，台湾获准以台湾的名义在维尔纽斯开设代表处，此举令北京震怒。尽管开办代表处，并不是对台湾的外交承认，但北京仍认为此举违反了一个中国原则。作为报复，中国将立陶宛从其海关系统中删除，这意味着所有来自立陶宛的进口均被叫停，因为相关货物无法完成报关手续。2022年12月，欧盟委员会就中国叫停立陶宛进口一事，在世贸组织向中国提起诉讼。但就在上周，世贸组织宣称，已经应欧盟的要求，暂停了相关的诉讼程序。

《法兰克福汇报》2月5日报道称，中国停止向立陶宛公民发放签证，可能同欧盟叫停这起诉状有关。一名立陶宛政府高级官员对《法兰克福汇报》表示："叫停世贸组织的诉讼，意味着我们对中国少了一个施压手段，北京可能因此得到了激励，所以再次对我们实施各种恐吓手段。"



台湾驻立陶宛代表处成立之后，北京宣布召回了中国驻立陶宛大使，并将中国驻维尔纽斯大使馆降格为"临时代办处"。北京同时也将立陶宛驻北京大使馆降格至"代办级"。尽管立陶宛以此举违背《维也纳公约》为由提出抗议，但北京不为所动。最终，立陶宛驻华外交官也全部撤离北京。



尽管签证事务属于中国与立陶宛的双边事务，但立陶宛还是希望欧盟能对该国提供声援。立陶宛政府代表表示，立陶宛是欧盟唯一一个公民不被获准进入中国的国家，"如果中国对我们的恐吓手段能够得逞，那么，中国将来也会同样对待其他国家。"

分析人士也认为，此次中方叫停对立陶宛公民的签证，可能同维尔纽斯近期同台湾的互动有关。1月13日，立陶宛议长尼尔森、外长兰茨贝尔吉斯、议会外委会主席帕维廖尼斯、立陶宛议会"与台湾关系小组"主席马尔德基斯等多名政治家发推祝贺民进党候选人赖清德赢得台湾大选，并表示期待推动立台双边的"民主合作"。1月20日，立陶宛议会包括三名副议长及"与台湾关系小组"主席马尔德基斯在内的11名议员到访台湾，并同现任总统蔡英文以及候任总统赖清德举行了会晤。这也是台湾大选后，首个到访台湾的欧盟成员国议会代表团。

维尔纽斯的上述动作，显然引起北京的强烈不满。中国驻立陶宛临时代办处的官网一月十四日的一份声明中写道："中方再次严肃敦促立陶宛方面认清时代潮流和国际大势，停止在台湾问题上搞政治操弄，停止充当'台独'和反华势力的棋子。中立关系因立方在涉台问题上的错误言行已降为代办级，中方督促立方不要错上加错，给本已异常困难的双边关系雪上加霜，否则必将遭到历史的惩罚。"

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