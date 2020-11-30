北京「假照」风波未息 澳总理微信發言遭屏蔽

(德国之声中文网) 澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）的微信发言在周三 (12月2日)遭到屏蔽。

1日晚间，他在微信上称，围绕士兵图片的外交争端「不会削弱对澳洲华人社区的尊重和感激」。他也为澳洲对在阿富汗特种部队行动的战争罪调查进行了辩护，并表示澳洲能够以透明的方式处理这类「棘手问题」。

澳洲此前曾表示，将有19名士兵因杀害手无寸铁的阿富汗囚犯和平民而被提交刑事诉讼。

截至2日上午，已有5万7千名微信用户阅读了莫里森发表的言论，不过随后这个帖子就被屏蔽。

微信官方账号平台运营中心称，该内容歪曲历史事件和混淆视听，因违反规定而无法再被浏览。

「假照」风波

中国外交部发言人赵立坚12月1日在推特上发布了一名澳大利亚士兵拿着带血的刀子抵住一名阿富汗儿童喉咙的图片。

此举引起莫里森抗议，并要求中方道歉。但中方非但没有道歉，中国外交部发言人华春莹还反控澳方指责虚假，强调网上流传的不是「照片」，而是「插画」，还辩驳说插画是依据澳大利亚国防部已经证实的调查报告，「虽然是插画，但反映的是事实」。

赵立坚这篇置顶的推特文已吸引超过6万名关注者点赞。推特目前没有任何标记，也拒绝澳方删除图片的要求。

事件发生后，新西兰、法国、台湾都表示不认同中国做法。美国更说，中国使用这张经过数字化处理的图片创下虚假信息的 「新低点」。

美国国务院12月2日表示：「中共最近对澳大利亚的攻击是其肆无忌惮地使用虚假信息和胁迫性外交的又一个例子。它的虚伪是有目共睹的。」

拜登新内阁中的国安顾问的沙利文(Jake Sullivan)在推特上支持澳大利亚，他写道：「美国将与我们的盟友澳大利亚并肩站在一起，并团结民主国家的同胞，推动我们共同的安全、繁荣和价值观。」

法国外交事务发言人1日表示，推特上的图片「特别令人震惊」，赵立坚的言论「对所有目前在阿富汗有武装力量的国家都是一种侮辱」。

中国驻巴黎大使馆2日则回击称，该士兵形象是漫画，并补充说，法国此前曾大声捍卫漫画的权利。这显然是指法国与穆斯林世界因捍卫出版描绘先知穆罕默德的漫画而发生的争执。

原焦点模糊

根据路透社，澳洲媒体报导一项为期四年的调查，发现在阿富汗，澳洲特种部队中的资深突击队员强迫初级士兵杀害手无寸铁的俘虏，以「学习如何战斗」。遇害的平民共有39人。

澳大利亚上周表示，19名现役和前士兵将已被移交等待刑事起诉。

「假照」争议爆发后，中国驻澳大使馆表示，澳大利亚政治人物和媒体对此事的「愤怒和咆哮」是过度反应，目的是「转移公众对某些澳大利亚士兵可怕暴行的关注」。

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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