北京促德国给中国防疫“打高分”？德内政部：确有其事

（德国之声中文网）德国联邦内政部证实，北京曾促柏林政府对中国应对新冠疫情的表现给予积极评价。路透社获得了这份由内政部答复绿党议员鲍泽（Margarete Bause）的文件。文件指出，即便是北京没有提出要求，德国政府也会对中国抗疫的努力表示赞扬。"尽管如此，联邦政府也了解个别中国外交官和德方联系，希望德国公开对中国的疫情管理发出积极的声音……德国政府并没有照做。"柏林认为，透明是能够抗疫成功的关键因素，并将此观点告知北京。《世界报》报道，中方曾尝试与德国政府各部的官员取得联系。

中国驻德国使馆4月17日就德舆论出现"政治化"、"污名化"中国抗疫声音表明立场之后，本周六（4月26日）再次重申立场，点名《星期日世界报》，否认中方促德政界对中国抗疫积极表态来进行"政治宣传""改写疫情事实"。这份发布在中国驻德使馆网站的声明表示："任何'污名化''政治化'中国抗疫努力与国际合作的言行，只会加深成见，煽动对抗，破坏各国携手合作的氛围，降低共同抗疫的战斗力。希望个别媒体以抗疫为重，停止拿疫情做政治文章，为全球抗疫做些有益事情。"

绿党议员鲍泽接受《星期日世界报》采访时指出："内政部的回应再次凸显德国政府在中国问题上的闪烁其词。欧盟对外事务部明确地将中国列为在新冠疫情上进行虚假宣传和散播阴谋论的国家。" 德国政府甚至没有准备对北京尝试产生影响的做法明确表示拒绝。

德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽长年关注中国人权议题。去年8月，她原本计划随议会数码委员会代表团访问中国，但中方突然回绝了这一出访计划。接受德国之声采访时鲍泽表示："我关注人权，尤其是维吾尔人权状况的言行，可能引起了中方的注意和不满，所以把我宣布为不受欢迎的人。"