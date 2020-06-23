 北京令四家美媒上报驻华人员和运营细节 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2020

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时政风云

北京令四家美媒上报驻华人员和运营细节

中美之间的媒体战继续升级。中国外交部发言人赵立坚周三宣布，包括美联社在内的四家美国媒体机构必须在七日内上报其驻华机构的人员和财务运营等信息。不久前，美国刚刚把四家中国官媒列为"外国使团"。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

中国外交部发言人赵立坚

DW.COM

据包括路透社、《华尔街日报》在内的媒体报道， 美国当局可能正在计划将多家中国媒体机构列为“外国使团”，加大对其在美国运营时的管制力度。 与此同时，中国官媒针对美国“双标”的舆论战，已经打响。 (05.06.2020)

继中国三月中无预警驱离了十三名美国记者後，美国上周五也做出还击，宣布限缩中国记者在美国工作的签证期限。两名长期驻美的中国记者向德国之声表示，美方的作法有可能加深两国民众之间的误解与偏见。 (13.05.2020)

在美国上周五宣布收紧对中国记者的签证规定後，中国外交部周一对此做出回应，强调美国此举展现对中国媒体的偏见与歧视，并呼吁华盛顿立即纠正错误，否则北京将采取反制措施。 (12.05.2020)

（德国之声中文网）随着中美之间在媒体领域的对峙日益升级，北京方面周三下令，要求四家美国新闻机构在七日之内提交有关其驻华人员和财务运营的细节信息。

中国外交部发言人赵立坚表示，美联社（AP）、合众国际社（United Press International）、哥伦比亚广播公司（CBS）和全国公共广播电台（NPR）这四家美国媒体必须按照规定报告相关信息，以及这些机构在中国持有的任何房地产细节情况。此举是对此前美国对四家中国媒体打压行为的"反制措施"。

赵立坚在例行记者会上表示，中方采取的这些措施"完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当防卫"。他呼吁美方立刻"纠正错误"，"停止对中国媒体的政治打压和无理限制"。

胡锡进提前发推特"预告"

《环球时报》总编胡锡进此前已经在推特上发帖表示，中国将会宣布对于美国媒体驻华机构的反制性限制措施。他在这条英语推文中表示，对于中美关系恶化影响双方媒体的工作感到遗憾，同时也敦促美国"不要继续升级对于中国媒体的打压"。

过去几个月来，由于新冠疫情和其它领域的矛盾分歧不断，美中两国已经在媒体领域进行了一系列的互相打压和报复行动。

6月22日，美国国务院将中央电视台、《人民日报》、《环球时报》和中国新闻社增加列管为"外国使团"。此前已经有包括新华社在内的另外五家中国媒体被列入这一范畴。

华盛顿要求第一批被列为"外国使团"的中国媒体机构削减其驻美人员数量，并将中方驻美记者的签证有效期缩短为90天。而北京则以驱逐《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》驻华记者作为反击。

 

雨涵/李鱼（法新社、路透社）

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