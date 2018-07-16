 北京仍有信心实现2018年经济增长目标 | 经济纵横 | DW | 17.07.2018

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经济纵横

北京仍有信心实现2018年经济增长目标

中国国家发展和改革委员会本周二表示，尽管下半年面临美国贸易威胁的加剧，但仍有信心实现今年6.5％的经济增长目标。

Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

中国领导人曾表示，对中国经济经受住美国特朗普政府的关税制裁有信心

（德国之声中文网）在中国宣布第二季度经济增长放缓，以及6月份制造业增长为两年来的低点后，有评论指出，中国应该推进商业环境的改善，以因应未来几个月的经贸压力。

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据官方公布的最新数据，今年第二季度，中国经济增长速度为6.7%，比上一个季度下降了0.1%。经济界人士预计，受全球贸易环境和政府调控政策的影响，中国经济增速可能进一步放缓。 (16.07.2018)

中国在WTO对美国两波关税措施提起诉讼后，美国也不甘示弱，对中国、欧盟和加拿大等也提出钢铝税诉讼。WTO有什麽影响？能调停「贸易战」吗？ (17.07.2018)

在和美国发生贸易冲突的背景下，中国寻求盟友。德国也是对象。不过，李克强总理不能不听到德国企业的批评之声。这些批评是否有理？ (10.07.2018)

即使在周一公布第二季度数据和最新美国关税之后，大多数经济学家预测北京今年仍有可能达到原定的GDP增长目标，然而一些中国观察人士认为活动水平已比官方显示的数据要弱得多。

国家发改委发言人严鹏程在新闻发布会上表示，中国有充足的政策空间来应对任何冲击。

"总之，我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，以中国经济的巨大韧性和持续健康发展的确定性，有效应对世界经济的不确定性，确保实现年初确定的目标任务"，严鹏程说。

他表示，有观点认为，由于中美经贸摩擦带来外部冲击、国内结构性矛盾依然突出，下半年中国经济保持平稳发展难度很大。

对此，严程鹏回应道："中国将提高宏观经济政策的灵活性，确保宏观经济基本面保持稳定」另外，政策制定者将扩大有效投资，寻求刺激内需的方法。"

他列举了一系列支持经济的因素，包括中国的低预算赤字率和低政府债务水平、商业银行的高资本充足率与高拨备覆盖率、企业负债率下降以及当局有足够的政策工具可以采用。

严程鹏还表示，国家发改委已在今年上半年批准了102个固定资产投资项目，总值为2630亿元人民币（390亿美元）。

 

陈闵榕 / 凝炼 （路透社）

 

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