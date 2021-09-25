北京“人质外交”奏效? 孟晚舟事件传递出何种信息

（德国之声中文网）近三年来被软禁在温哥华住家中的华为首席财务官孟晚舟获释返回中国。孟晚舟周六在深圳机场受到英雄般的热烈欢迎。中国媒体转播了孟晚舟抵达机场后身着一袭红裙向镜头挥手的画面，近6000万人在电视前观看直播。

孟晚舟在机场发表感言称：“感谢伟大的祖国和人民，感谢党和政府的关怀，感谢所有关注和关心我的人。作为一名普通的中国公民，遭遇这样的困境，滞留异国他乡三年，我无时无刻不感受到党、祖国还有人民的关爱与温暖。习主席关心我们每一位中国公民的安危，同样也把我的事情挂在心上，让我深受感动。”孟晚舟在感言最后表示：“如果信念有颜色，那一定是中国红！”

中国外交部发言人华春莹周六称，“事实早已充分证明，这是一起针对中国公民的政治迫害事件，目的是打压中国的高技术企业。对孟晚舟女士所谓‘欺诈’的指控纯属捏造。”她还指美国、加拿大所作所为是典型的“任意拘押”。

华春莹还在推特上贴出了孟晚舟脚踝戴着及摘下电子脚镣的对比照写道: “欢迎回家! 1030天。正义获胜。”

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美联社指出，中国官方电视台对孟晚舟返国进行转播，凸显出北京意图将她的案件与中国民族主义及中国在全球经济和政治崛起作联系。值得注意的是，在中国官媒将孟晚舟的回归渲染为国家和党对西方世界的胜利时，对于中国是以两名加拿大人作为交换的事实闭口不提。

“人质外交”的一次胜利？

在加拿大法官24日签署孟晚舟的释放令并取消保释条件的不久后，加拿大商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）也在中国获释。两人在周六上午返抵加拿大，总理特鲁多在卡里加里机场的停机坪拥抱归国的斯帕弗与康明凯。

康明凯和斯帕弗于2018年孟晚舟被捕后不久在中国被拘留，此后一直被隔离关押。今年8月，中国法院裁定斯帕弗犯有为境外刺探丶非法提供国家秘密罪，判处他11年有期徒刑。外界认为两人被捕原因是中国对孟晚舟案的报复行动，借此向渥太华施压。加拿大及其他西方国家皆指责北京的“人质外交”，但中国始终否认这两起案件与孟晚舟案有关，并称针对华为和孟晚舟的控诉是出于政治动机，意在阻碍中国的经济和技术发展。

明显消瘦的康明凯在机场与妻子和姐姐重逢。他表示：“回到加拿大真是太棒了，非常感谢为我们两人归国努力付出的所有人。”

加拿大总理特鲁多称：“这两人经历了难以想象的磨难。在过去1000天里，他们表现出的力量、坚毅和风度令我们都受到鼓舞。”

孟晚舟获释正值美国总统拜登与中国国家主席习近平试图缓和中美紧张局势之际。美国国务卿布林肯在声明中表示，在加拿大公民斯帕弗和康明凯遭到中国任意拘留两年半后，美国与国际社会皆欢迎中国当局释放二人的决定。

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）对两人返回加拿大感到雀跃。他认为，中国显然非常渴望带回孟晚舟，以至于放弃了逮捕两名加拿大人所使用的借口。“他们（中国）必须承认，他们的名誉已受到严重损害。”

赵朴对美联社称：“中国共产党内出现怨言，有人问‘习近平，我们要走向何方？我们制造太多的敌人。为何要与加拿大、澳大利亚这样的国家为敌？’”他认为，中国未来在使用“人质外交”前将会三思。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



“北京赢了”

也有西方外交官和人权组织认为，中国共产党在此次“人质外交”中取得了成功。虽然中国不断声称两名加拿大人被捕与孟晚舟案无关，但在西方外交人士以及人权团体眼中，过去48小时中发生的一切证明情况正好相反。

人权观察中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）对德广联（ARD）表示，两名加拿大人在孟晚舟的软禁结束后也跟着获释，显示出“中国领导层随时准备用无辜之人作为筹码，在其他国家获得想要的东西。这是一个令人担忧的发展” 。

台湾中时新闻网也引述中华战略学会研究员张竞指出，孟晚舟获释经过外交斡旋、政治协商与法律攻防后，西方司法体系的程序正义、独立运作与公正裁决，信誉扫地程度相当严重，西方司法成为国际舞台强权政治政策工具，其实是相当得不偿失。

德国《明镜周刊》周六分析道，不仅是对美国和加拿大，对所有寻找与现代中国正确打交道模式的政府而言，两名加拿大公民获释这个好消息的背后也传递了一个令人不安的信息：“人质外交正在奏效。因为无论如何，北京已在这场争端中获胜。”

（美联社、ARD、路透社等）

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